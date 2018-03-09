Как изменилась стоимость жилья в Казахстане с начала года

В Казахстане средняя стоимость 1 кв метра нового жилья в феврале 2018 года составила 260 613 тенге и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,2%, декабрем 2017 года - на 0,2%, передает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Средняя стоимость перепродажи 1 кв метра благоустроенного жилья в феврале составила 185 942 тенге (по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и стала на 0,1% больше, чем в декабре прошлого года), неблагоустроенного жилья - 114 273 тенге (0 и -0,2% соответственно).

Средняя стоимость аренды 1 кв. метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила 1335 тенге (+0,2% и +0,5%).