Как изменились цены на жилье в июне 2018 года

В июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,2%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,1%, благоустроенного – не изменились, сообщает комитет по статистике МНЭ РК.

Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца.

В июне 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 23 840 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,6%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июнь 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 6,5%.