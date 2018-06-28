Капитальные инвестиции в казахстанское образование падают

Капитальные инвестиции в образование сократились на 21,9% с 71,1 до 55,5 млрд тг. Отток инвестиций из сферы образования зафиксирован в 10 регионах страны.

Наибольшее сокращение вложений на развитие образования зафиксировано в ВКО - 70% (2,8 млрд тг), с 4 до 1,2 млрд тг. Далее Алматинская область - 65,9% (7,6 млрд тг), с 11,5 до 3,9 млрд тг. Замыкает тройку антилидеров ЗКО, в которой инвестиции в образование сократились на 60,8% (1,06 млрд тг), с 1,7 млрд тг до 681,8 млн тг.

В то же время, основными лидерами по инвестициям в образование являются Астана - 11,6 млрд тг (удельный вес от общего инвестпортфеля отрасли - 21%), ЮКО - 8,3 млрд тг (доля инвестиций - 14,9%) и Алматы - 7,8 млрд тг (доля инвестиций - 14%). Совокупные инвестиции в область образования в трех перечисленных регионах составляют 27,7 млрд тг, или 49,9% от всех инвестиций в данную сферу.

В общем за первые 5 месяцев текущего года в основной капитал было инвестировано 3,5 трлн тг, что на 37,7% больше, чем годом ранее - 2,5 трлн тг.

Из них на развитие образования было выделено всего 1,6% (55,5 млрд тг) от совокупных капитальных вложений (годом ранее - 2,8%). Объемы капвложений увеличиваются из года в год, и за последние 5 лет их объем вырос на 1,7 трлн тг.

Экспортеры решили проблему волатильности курса нацвалюты

Основными источниками финансирования образования являются госбюджет, состоящий из местного - 19,8 млрд тг (годом ранее - 24,8 млрд тг) и республиканского - 18 млрд тг (годом ранее - 15,7 млрд тг), и собственные средства бизнеса отрасли, в размере 15,1 млрд тг (годом ранее - 27,8 млрд тг).

Фондирование сферы образования за счет банковских кредитов и заемных средств совокупно составляют 2,6 млрд тг, что на 5,8% меньше, чем годом ранее - 2,7 млрд тг.