Казахстан стал лидером на рынке микрокредитования среди стран СНГ

Казахстанский рынок микрокредитования - самый крупный на территории стран СНГ. Данные международной организации Microfinance Information Exchange (без учета деятельности банков) показывают, что наша республика формирует порядка 33% совокупного кредитного рынка микрозаймов в Содружестве, или $464,3 миллиона.

Со значительным отрывом от Казахстана идет Азербайджан, где совокупный объем кредитного портфеля местных небанковских МФО составляет $337,6 миллиона, или 24% рынка СНГ.

На третьем месте - Таджикистан, общая сумма предоставленных в стране микрозаймов оценивается в $191 миллион. Это 13,6% совокупного объема по СНГ.

По числу активных заемщиков Казахстан несколько уступил Азербайджану - численность активной базы казахстанских МФО насчитывает 254,5 тысячи субъектов. У азербайджанских небанковских кредитных организаций таких клиентов - на 8% больше, или 274,8 тысячи.

В тройку лидеров СНГ по числу активных заемщиков также вошел Таджикистан с показателем 232,4 тысячи субъектов.

Крупнейшей организацией в СНГ с численностью активных заемщиков в 183,3 тысячи субъектов является казахстанская микрофинансовая организация KMF. Это 16,8% активной клиентской базы на рынке Содружества.

Объем услуг области здравоохранения составил 566,48 млрд тг

Ссудный портфель организации оценивается MIX в $154,4 миллиона, или 11% объема рынка СНГ.

В настоящее время KMF формирует более 50% национального рынка микрокредитования. За последние 2 года доля организации в совокупном объеме предоставленных населению и бизнесу микрозаймов увеличилась существенно, на конец 1 полугодия 2015 года она оценивалась в 29,8%.