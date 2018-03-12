Казахстанцы стали активнее страховать свою жизнь

Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм в Казахстане уменьшается с каждым годом. Так, за 2016 год их количество составило 13,3 тыс. человек, что на 7,2% меньше, чем за 2015 год.

Доля городского населения составляет 54,6% (годом ранее 54,7%), при этом на 100 тыс. человек от несчастных случаев, отравлений и травм пострадали 72 городских жителя и 79 сельских жителей. По Казахстану в целом на 100 тыс. человек приходится 75 человек, погибших от несчастных случаев.

В то же время казахстанцы предпочитают заранее подстраховаться. Поступления по страховым премиям в сегменте добровольного страхования от несчастных случаев за год выросли на 50,9% и составили за январь 2018 года 733,5 млн тг. Это уже 7% (годом ранее 5,2%) от собранных премий по добровольному личному страхованию.

Объем выплат за год вырос сразу в 2,8 раз, до 80,9 млн тг. Доля выплат в секторе от добровольного личного страхования за год выросла с 1% до 3%.

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Среди страховых компаний РК по объему собранных премий лидирует «Халык-Life» - объем поступлений по страховым премиям за январь 2018 года составил 305,1 млн тг, рост за год - 87,4%. Объем выплат составил 10,8 млн тг, что на 13,1% меньше чем за январь прошлого года.

Следом идет СК «Евразия» с объемом собранных премий в 229,6 млн тг, рост за год - в 2,4 раза. Объем страховых выплат составил почти 2 млн тг.

Замыкает тройку лидеров по объему собранных премий в сфере страхования от несчастных случаев «Европейская страховая компания» - 96,9 млн тг, рост за год - на 35,8%. Объем выплат увеличился в 2,9 раза, до 9 млн тг.