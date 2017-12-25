Казахстанские фармзаводы планируют выпускать инсулин

Казахстанские производители «Карагандинский фармацевтический комплекс», «Хикма СНГ» и «Элеас» в рамках долгосрочных договоров с «СК-Фармацией» в скором времени планируют начать выпуск 19 наименований инсулинов.

Как отметила и.о. председателя правления «СК-Фармации» Шария Исмуханова, в Казахстане насчитывается более 300 тысяч людей с диагнозом сахарный диабет, и ежегодно эта цифра растет. В таких условиях собственное производство противодиабетических препаратов обретает все большую социальную значимость.

Для обеспечения пациентов с сахарным диабетом Единый дистрибьютор ежегодно закупает 22 наименования инсулинов. В 2017 году Единый дистрибьютор закупил инсулинов на общую сумму 6,6 млрд тенге.

Тем не менее, при обеспечении пациентов инсулинами время от времени возникают перебои. Увеличиваются и темпы роста заболевания, и его выявляемость, поэтому не всегда медицинским организациям удается правильно спланировать требуемые объемы, и в течение года они увеличивают свой заказ. А на дополнительный закуп лекарств уходит драгоценное время.

По словам руководителя Единого дистрибьютора, решением проблемы станет отечественное производство инсулинов.

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«В настоящее время у нас заключены три долгосрочных договора с отечественными компаниями, которые планируют в ближайшие годы запустить производство инсулинов – это компании «Карагандинский фармацевтический комплекс», «Хикма СНГ» и «Элеас», победившие в открытом конкурсе на базе Единого дистрибьютора», - сказала она.

По условиям договора, компании в течение пяти лет должны наладить выпуск препаратов в соответствии с международными стандартами надлежащей производственной практики GMP. Карагандинский фармацевтический комплекс» планирует выпускать 8 наименований инсулинов, еще 8 – компания «Элеас». А в рамках проекта, недавно вошедшего на казахстанский рынок инвестора HikmaPharmaceuticals планируется наладить выпуск еще 3 наименований инсулинов.

Как только производство фармацевтической продукции мирового уровня будет налажено в Казахстане, в течение последующих 10 лет инсулины для бесплатного обеспечения пациентов с сахарным диабетом будут закупаться у них.