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Казахстанские фермеры начали работать в режиме онлайн

25.12.2017 17:33   672   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Казахстанские фермеры активно пользуются современными цифровыми технологиями, и теперь у них появилась возможность работать через единую базу данных фермеров, агропредприятий, сельских округов, ученых «AgroBiz.kz».

«Проект существует 2 года. В первый год велась разработка, запуск, ведь портал совершенствуется все время. Второй год уже начали активно работать с населением. Причем, изначально мы думали, что фермеры из отдаленных районов не сразу смогут пользоваться порталом. Но они восприняли проект как спасательный круг и очень быстро освоились. Мы видели стариков, которые заходили в интернет и на портал со старых телефонов. Мнение о том, что население не умеет пользоваться интернетом – миф. Люди отлично понимают, что если нет интернета, то нет и бизнеса. Сейчас по Казахстану 190 тысяч фермерских хозяйств, но помимо этого ЛПХ объединяются в кооперативы и регистрируются как юридическое лицо. На портале зарегистрировались 37 400 человек 10 135 открыли свою веб-страничку (аккаунт), примерно треть всех сельхозагропроизводителей», - сообщил руководитель проекта Айдос Аманбай во время пресс-конференции.

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При этом он отметил, что даже в отдаленных районах достаточно много интернет-пользователей, которые понимают пользу работы через портал.

«Теперь людям не нужно ехать в соседнее село, чтобы найти или продать продукцию – все стало доступно на уровне одного клика. Причем, портал интересен не только мелким производителям, но и крупным компаниям, которые закупают продукцию у населения. К тому же, это огромная база, в которой актуальные контактные данные», - отметил руководитель проекта.

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Что касается экономической выгоды, то, по мнению Айдоса Аманбая, она очевидна – фермеры и потребители могут продавать и покупать продукцию без посредников, тогда как в среднем, прежде чем попасть на прилавки магазинов, продукция проходит до 4 циклов перепродажи, что отражается на ее стоимости.

В дальнейшем планируется добавить функцию онлайн продажи и покупки товаров.

На реализацию проекта «Фермеры Казахстана» за два года затрачено порядка 36 млн тенге.

«Проект начинался в Енбекшиказахском районе, первый год мы опробировали его в трех районах Алматинской области, сейчас уже проект запущен в трех областях Казахстана: Южноказахстанской, Алматинской и Жамбыльской, в планах охватить весь Казахстан. В рамках программы USAID «Инициатива в поддержку эффективного управления» (ИПЭУ) при поддержке КФ «Фонд Евразии Центральной Азии» (ФЕЦА) на проект AgroBiz.kz бюджет этого года составил 24 млн тенге и в прошлом году было затрачено порядка 12 млн тенге. На следующий год сотрудничество с фондом приостанавливаем, хотим перейти на более самостоятельный уровень или монетизации, или государственно-частного партнерства, если государство решит внедрить наш портал», - отметила исполнительный директор ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» Бакытгуль Ельчибаева.

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Целью проекта является повышение эффективности системного взаимодействия фермерского сообщества c государственными органами, организациями, финансовыми институтами, сектором рынка и населением. В рамках проекта запущен многофункциональный аграрный интернет-портал AgroBiz.kz. Портал стал информационным хабом для фермеров разных областей Казахстана и каналом коммуникации между ними.

Проект включает в себя ряд разделов. «Агрокарта» в интерактивном формате показывает месторасположение зарегистрированных на сайте фермеров, компаний, населенных пунктов и позволяет мгновенно рассчитает расстояние, время пути и расход топлива между потребителем и поставщиком, «Карта еды» позволяет покупателям узнать историю происхождения приобретаемого продукта. «Каталог фермеров» – единая база данных крестьянских хозяйств РК. «Каталог агропредприятий» предоставляет информацию об отечественных и иностранных коммерческих предприятиях, государственных организациях и ведомствах, компаниях и индивидуальных предпринимателях. Кроме того, есть «Каталог сельских округов», «Каталог агроученых», «Информационно-новостной блок», «Электронные услуги», «Агротендер», готовые бизнес-планы, вакансии и объявления.

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