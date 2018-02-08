Казахстанский рынок восстановился после обвала бирж США

На фондовом рынке США неожиданно произошел самый мощный обвал с 2011 года, в начале этой недели. На это отреагировали рынки ЕС и Азии. Очередная турбулентность отразилась и на Казахстанской фондовой бирже.

Так, по словам директора департамента информации и статистики АО «Казахстанская фондовая биржа» Зауре Есимовой, индекс KASE немного снизился 5 февраля.

«Конечно, так как мы неотъемлемая часть международного сообщества, наши бумаги будут реагировать. Особенно это касается экспортно-импортных компаний, которые заточены на курс доллара. В целом, я думаю, ситуация должна выровняться. Надо более фундаментальные тренды посмотреть, посчитать, но пока у нас все выровнялась. Уже вчера, насколько я знаю, индекс KASE показал положительную динамику. Поэтому можно сказать, что среагировал, но в краткосрочный период», - подчеркнула спикер.

Она также отметила, что в торговых списках KASE в настоящий момент находятся 127 бумаг 111 эмитентов.

«В январе произошел делистинг некоторых компаний. Это, во-первых, 4 бумаги, по которым в течение 3 месяцев не было торгов. У нас по правилам: если нет торгов в течение 3 месяцев, - то они исключаются. Кроме того, были исключены простые акции АО «СК «Казыхмыс», привилегированные акции АО «Асыл-Инвест», - отметила Зауре Есимова.

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Капитализация рынка акций в январе выросла на 8,05% или на 1,378,8 млрд тенге до 18,5 трлн тенге.

«Среди основных категорий инвесторов наиболее активными были инвесторы-физические лица. Именно на их счета пришлось 58,5 суммарного объема сделок с акциями. Доля БВУ составила 1%, доля брокеров-дилеров – 22%, на счета других инвесторов пришлось 5%, юридических лиц – 13%», - заключила спикер.

Средневзвешенный объем торгов составил 501,3 млн тенге, что на 7,5% выше показателя прошлого месяца.