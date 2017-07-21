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Казатомпром приступил к внедрению системы управления ресурсами предприятия

21.07.2017 13:13   885   0

В АО «НАК «Казатомпром» в рамках реализуемой программы трансформации дан старт внедрению в компании проекта SAP ERP (система управления ресурсами предприятия). В мероприятии приняли участие председатель правления Аскар Жумагалиев, руководители подразделений и дочерних организаций Казатомпрома, представители АО «Самрук-Казына», а также компании IBM, которая займется внедрением системы, сообщает пресс-служба компании.

Проект SAP ERP – это программный продукт, содержащий в себе всю корпоративную информацию о производстве, сделках, клиентах, поставщиках, документах компании.

«Казатомпром сегодня уже использует ряд IT инструментов, среди которых, к примеру, Ситуационный центр, Интегрированная система планирования и другие. Нынешний проект –ERP займет свое важное место в системе IT решений компании. С его помощью мы будем принимать правильные решения, верно решать жизненно важные вопросы для предприятий. В рамках трансформации в группе компаний Фонда «Самрук-Казына» мы первыми приступаем к внедрению одного из самых масштабных проектов в Казахстане. Это приятно, и в то же время, очень ответственно», –подчеркнул в ходе мероприятия глава Казатомпрома Аскар Жумагалиев.

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Проект по внедрению системы ERP в Казатомпроме реализует команда из 200 человек – это сотрудники подразделений центрального аппарата и региональных компаний.

«Все сотрудники проектных команд уже сейчас работают на дизайном будущей системы, проводят анализ соответствия бизнес-процессов, реализуемых в ERP, целевым моделям, а также прорабатывают интеграцию будущей системы с системами, строящимися в рамках других проектов (Цифровой рудник, Интегрированная система планирования, Ситуационный центр и другие). Через два года мы намерены получить систему, в которой будут автоматизированы все основные бизнес-процессы, в ней будут работать более 1700 пользователей всех предприятий, вошедших в периметр проекта», – сообщил директор департамента трансформации бизнеса АО «НАК «Казатомпром» Валерий Токарев.

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«Конечная цель любой подобной автоматизации – это понимание ситуации на предприятии и получение инструмента, который позволит принимать оптимальные и быстрые решения, подкрепленные актуальными оцифрованными данными», – отметил и.о. главного директора по трансформации и кадровой политике АО «НАК «Казатомпром» Мирас Касымов.

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В 2017 году систему ERP планируется внедрить в корпоративном центре Казатомпрома и в ТОО «Казатомпром-SaUran». В 2018 году система заработает в ТОО «РУ-6», ТОО «Орталык», ТОО «ТТК» и АО «УМЗ».

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