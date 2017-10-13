"КазТрансОйл" намерен апробировать технологии ЭКСПО

Ряд разработок, представленных на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, планирует апробировать и в последующем, возможно, внедрить в своей повседневной деятельности национальный оператор трубопроводного нефтяного транспорта Казахстана - компания "КазТрансОйл".

Как сообщил на брифинге в правительстве 13 октября заместитель директора департамента эксплуатации этой компании Сергей Костин, речь идет о технологиях из Австрии и Словакии.

Как напомнил Сергей Костин, КТО является субъектом рынка, который подпадает под государственное антимонопольное регулирование, а потому нефтетранспортная структура находится в вечном поиске энергосберегающих технологий, которые помогли бы ей сберегать энергозатраты в промышленных масштабах - и, тем самым, существенно увеличивать прибыль. Отсюда и неподдельный интерес "КазТрансОйла" к ЭКСПО, темой которого была "Энергия будущего", предполагающая демонстрацию как раз таки энергосберегающих технологий.

"В рамках прошедшей выставки ЭКСПО-2017 мы посетили практически все павильоны, представленные на выставке", - обрисовал масштабы этого интереса представитель КТО. Выбор компании ограничивал тот факт, что выставка была предназначена для широкого круга посетителей и поэтому "было представлено не очень много узкоспецифичных технологий для нефтетранспортных систем". Тем не менее, три разработки для внедрения - две из Австрии и одну из Словакии - нефтетранспортная компания для себя все таки нашла.

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Первой из них стали гелиосистемы (системы регулировки температуры) австрийской компанией Solid, оборудование которой, по словам Сергея Костина, можно использовать как для подогрева, так и для охлаждения помещений. Причем помещений как офисных, так и производственных. По его словам, "КазТрансОйл" уже связался с представителями Solid - и намерен провести опытно-промышленные испытания на своих объектах для того, чтобы в дальнейшем внедрить ее системы в зданиях офисных и жилых помещений, в промышленных зданиях, а также использовать их в сооружениях для питания систем вентиляции, освещения и отопления.

Еще одной австрийской технологией, заинтересовавшей КТО, стала мобильная солнечная электростанция Sundrops, которую можно разворачивать в любой местности, включая городскую черту, поскольку эта станция не производит шума и вредных выбросов.

"Установку можно использовать при выполнении работ на отдаленных объектах, где нет коммуникаций энергоснабжения, - пошел от обратного Сергей Костин. - Она удобна тем, что ее за короткое время можно развернуть и использовать ее энергию для ремонтного инструмента, каких-то сварочных работ, освещения, подготовки воды, охлаждения, отопления помещений", - отметил он.

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Ну, а в павильоне Словакии КТО открыл для себя экокапсулы компании Ecocapsule - мобильные жилые модули, оснащенные ветрогенератором и фотоэлектрическими панелями. Данные модули могут эксплуатироваться при температурах окружающего воздуха от -50 до + 50 градусов по Цельсию. Использование этих модулей возможно при необходимости монтажа временных или постоянных постов охраны, мониторинга, наблюдения на объектах нефтедобычи, магистральных нефтегазопроводов.

"Экокапсулы предполагается испытать на объектах "КазТрансОйл", они будут использоваться там, где нужно поставить охранные посты, сети телекоммуникаций, выполнять какие-то аварийно-профликтические работы без использования стационарных источников электрической энергии", - пояснил Сергей Костин. По его словам, все три технологии являются уже производимыми компаниями в промышленных масштабах, поэтому не требуют каких-то доработок. Тем не менее, КТО хочет испытать их "в поле", прежде чем тиражировать в своем производстве.

Аналогичную работу по оценке "способностей" технологий, представленных в Астане этим летом на ЭКСПО, проводят сейчас порядка 170 казахстанских компаний и акиматов, сообщила на этом же брифинге 13 октября директор департамента по возобновляемым источникам энергии министерства энергетики Казахстана Айнур Соспанова. По ее словам, предполагается, что до конца октября 2017 года от них поступит перечень отобранных ими к внедрению технологий ЭКСПО.

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