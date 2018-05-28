Кинотеатры Казахстана не спешат поднимать стоимость билетов

В апреле посещение кинотеатров обходилось киноманам в среднем по 1 221 тг за билет - это всего на 0,8% дороже, чем в прошлом году.

Самые высокие цены - в Астане (1 533 тг за билет, как и годом ранее), Алматы (1 224 тг, сразу +7,7% за год - заметный рост на фоне прочих крупных городов и мегаполисов РК) и Актау (1 200 тг, без изменений год-к-году).

В прошлый уикенд, по данным портала ticketon.kz, по бокс-офису в РК абсолютным лидером оказался новичок - «Дэдпул-2», ожидаемый сиквел супергеройского боевика от Marvel Comics, под режиссурой Дэвида Литча. Казахстанцы уверенно проголосовали за него рублем: фильм собрал в прокате за 17-20 мая более 540 млн тенге.

Второе место занимают «Мстители. Война бесконечности» - четвертая часть саги о команде супергероев той же вселенной Marvel от братьев Руссо. Сборы за уикенд составили 30,3 млн тенге, фильм в прокате 3-ю неделю.

На третьем месте комедия «За бортом» режиссера Роба Гринберга. Фильм собрал почти 13 млн тг за уикенд.

Число кинотеатров в РК выросло за год на 2,1%, до 96 по итогам 2017 года. При этом количество кинозалов выросло сразу на 19%, до 313, а количество мест в них подскочило на 12,8%, до 46,7 тысячи.

Импортерам мяса предлагают проверять его качество за свой счет в Казахстане

Количество киносеансов увеличилось на 20% за год, до 695,6 тыс. из них 687,6 тыс. - полнометражные фильмы.

Показательно, что число показов национальных фильмов, проведенных в кинотеатрах, подскочило при этом более чем в полтора раза, сразу до 78,2 тыс..

Доходы кинотеатров в 2017 году достигли 18,5 млрд тг - на 31,2% больше, чем в 2016.

Ходить в кино казахстанцы стали чаще: количество посетителей киносеансов выросло на 21,6% за год, до 17,6 млн чел.

Увеличилось и число маленьких зрителей - на 9,4%, до 3,5 млн детей.

Казахстанское кино - на взлете: количество организаций, производящих кинофильмы, выросло сразу на 73,1% за год, до 45, число созданных фильмов - на 35,9%, до 348.