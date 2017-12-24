Китайцы помогут KMGI завоевать Европу

Аналитики уверены в том, что компания KMG International – европейское подразделение АО НК «КазМунайГаз» (бывшая Rompetrol Group NV) – завершит 2017 год с хорошими производственными и финансовыми показателями и не снизит планку и в будущем году. К таким выводам эксперты пришли, проанализировав итоги деятельности KMGI за три квартала 2017 года, которые, к слову, оказались для компании рекордными.

Так за девять месяцев текущего года компании удалось на 24% (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года) увеличить операционную прибыль (EBITDA), которая составила $180 млн. Что же касается чистой прибыли, то она увеличилась почти в 6,3 раза – с $12,3 млн за 9 месяцев 2016 года до $77,2 млн за 9 месяцев 2017 года. Оборот KMGI при этом вырос более чем на 28% – до уровня $6,4 млрд.

В производстве тоже не обошлось без рекордов. Как подсчитали в KMGI, в октябре НПЗ Petromidia переработал 560 тысяч тонн, а нефтеперерабатывающий завод Vega Плоешть, являющийся старейшим НПЗ в Румынии (основной стране ведения деятельности Группы) и нефтехимическое подразделение компании в совокупности переработали 60 тысяч тонн сырья, что является историческим рекордом. При этом НПЗ Vega Плоешть и НПЗ Petromidia Нэводарь (один из главных перерабатывающих активов KMGI) в мае текущего года останавливались на плановый ремонт, но вместе с тем за первые 9 месяцев года обе эти производственные единицы на 2% (в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года) увеличили уровень переработки, который составил более 4,2 млн тонн сырья.

В Казахстане растет оптовая и розничная торговля

Кроме того, НПЗ Petromidia в октябре в сутки перерабатывалоколо 18 тысяч тонн нефти. Этот показатель стал самым высоким за всю 41-летнюю историю завода. В период с июня по сентябрь, средний объем ежесуточной переработки сырья на НПЗ Petromidia составил 15,150 тысяч тонн. При этом до масштабной модернизации НПЗ, закончившейся в 2012 году, Petromidia перерабатывал порядка 12 тысяч тонн в сутки.

К слову, аналитики подобные производственные успехи компании во многом объясняют именно вышеупомянутой модернизацией, но не только ей одной. К примеру, Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» считает, что рост показателей KMG International обусловлен влиянием целого ряда позитивных количественных и качественных факторов.

«Модернизация производства привела к росту количества и улучшению качества продукции румынских НПЗ группы. Динамика производства и расширение сбытовой сети совпали с увеличением спроса в регионах деятельности группы», – отметил г-н Калачев.

Данное мнение разделяет также и Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade, по словам которого, рекорды в работе компании объясняются не только благоприятной конъюнктурой рынка нефтепродуктов на протяжении 2017 года.

KLM отказалась возобновлять рейсы в Казахстан

«Повышающиеся цены и спрос лишь завершают синергетический эффект от комплекса мероприятий по инвестированию, расширению бизнеса, улучшению его организации и планирования, сокращению издержек и прочее. Поэтому при повышении оборота компании на 28% за 9 месяцев 2017 года финансовый результат растёт резко опережающими темпами. Чистая прибыль за данный период увеличилась в 6,28 раз в долларах США», – сказал аналитик.

А вот Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари», полагает, что модернизация НПЗ и проведение ребрендинга автозаправок группы KMGI, хоть и оказали существенное позитивное влияние на финансовые и производственные итоги деятельности компании, вместе с тем, не были первостепенным по значимости фактором.

«Полагается, что данные показатели связаны с рекордно высокими объемами переработки в текущем году и особенно в октябре текущего года, рекордно высокими объемами оптовой торговли и продаж нефтепродуктов на АЗС. Рост объемов продаж на АЗС составил 10% в годовом исчислении, а оптовых продаж – 11%», – считает г-жа Мильчакова.

Выпуск фосфорных удобрений вырос за 10 месяцев на 76%

Примечательно, что в самой компании достигнутые результаты считают итогом работы, проведенной в рамках масштабной трансформации бизнеса, начатой после прихода нового менеджмента в 2012 году. Напомним, до этого данный актив вовсе был убыточным. Как заметил Алмас Лепесбаев, вице-президент KMGI по финансам и рискам, тогда долг компании превышал операционную прибыль в 11 раз и составлял более $1 млрд.

«В 2013 году при смене менеджмента была запущена масштабная программа трансформации, разработана новая обновленная стратегия группы Rompetrol, была разработана и внедрена новая операционная модель компании, были запущены внутренние трансформационные процессы, направленные на оптимизацию нашей деятельности, на сокращение затрат, на повышение эффективности наших торговых каналов. Были приняты очень важные решения, которые на сегодняшний день дают результаты, по завершению и продолжению инвестиционной программы на нашем заводе Petromidia, которые позволили на сегодняшний день нам с гордостью говорить о том, что мы обладаем самым технологически продвинутым заводом на берегу Черного моря. Плюс были приняты важные решения о ребрендинге нашей торговой сети, мы на сегодняшний день обладаем новым лицом», – озвучил масштабы проделанной работы Алексей Головин, вице-президент по стратегии KMG International.

Выше озвученные действия позволили KMGI привлечь нового инвестора в лице китайской компании China Energy Company Limited (CEFC), с которой в декабре 2016 года была подписана сделка о приобретении ей 51% доли акций в Группе KMGI. На сегодняшний день данная сделка уже получила согласование властей Румынии и ее закрытие близко к завершению. И KMGI возлагает большие надежды на нового акционера, ведь он инвестирует в дальнейшее развитие компании $3 млрд (помимо $680 млн, в которые обойдется китайской стороне 51% пакет акций KMGI).

Аналитики, в свою очередь, также считают приход нового инвестора немаловажным позитивным фактором. Наталья Мильчакова, например, полагает, что, передав контроль над сетью АЗС Группы KMGI китайскому инвестору, «КазМунайГаз» тем самым диверсифицировал политические и юридические риски работы KMGI в Румынии.

«Рынки стран Восточной Европы в контексте сегодняшних и будущих темпов роста более перспективны, чем рынки стран Западной Европы. Кроме того, в контексте экономического проекта «Шелковый путь» сотрудничество «дочки» «КазМунайГаза» с Востоком (Китай) и Западом (Румыния и другие страны ЕС) представляется весьма перспективным в долгосрочном аспекте», – считает представитель компании «Альпари».

Другие опрошенные «Къ» аналитики и вовсе придерживаются мнения, что сделка с китайской компанией поможет KMG International выйти на новый виток развития. Марк Гойхман, например, полагает, что в 2018 году вероятно достижение компанией еще более значимых результатов, чему будут способствовать несколько факторов.

«Будет проявляться дополнительный эффект от расширения сети АЗС. Кроме того, завершится сделка, направленная на привлечение инвестиций от китайской энергокомпании China Energy Сompany Limited. Это постепенно будет давать возможность дополнительного развития бизнеса в Казахстане, Китае, Румынии», – поделился своим мнением г-н Гойхман.

Алексей Калачев, в свою очередь, также допускает, что текущий год KMG International завершит в плюсе, а в будущем у компании есть возможность вновь улучшить результаты своей деятельности.

«Пока нет оснований полагать, что до конца года ситуация может ухудшиться. В текущих условиях скорее можно ожидать, что результаты года закрепят успех KMG International. В дальнейшем, развиваясь только органически, будет сложно повторять из года в год такие высокие темпы роста. Кроме ценовой неопределенности на рынке углеводородов и возможной стабилизации спроса на нефтепродукты в Восточной Европе стоит еще упомянуть и то, что меняется база для сравнения: чем выше достигнутый результат, тем более низкими становятся относительные темпы дальнейшего роста. Однако, вероятно, на ближайшие годы компании не грозит риск замедления роста. Когда завершится сделка по продаже 51% акций, принадлежащих АО «НК «КазМунайГаз», китайской энергетической компании China Energy Company Limited, у KMG International может начаться новый этап роста. По условиям сделки ожидаются инвестиции CEFC в размере $3 млрд в развитие проектов в регионе Черного моря. Новые инвестиции должны создать новые возможности для расширения деятельности KMG International в регионе», – заявил г-н Калачев.

В самой же компании KMGI также настроены весьма оптимистично.

«Помимо того, что мы с уверенностью смотрим в будущее, мы сегодня готовимся к новому этапу развития компании в ожидании прихода нового акционера. За период переговоров по сделке мы поняли, какие ожидания у CEFC и у «КазМунайГаза» в дальнейшем от Rompetrol’а. И эти ожидания следующие. Мы модернизировали завод (Petromidia), у нас очень серьезное, стабильное производство, технологично продвинутые производственные активы. Мы находимся в правильном географическом месте. Чего нам не хватает? Нам не хватает уровня вертикальной интеграции и развития в сфере дистрибуции. Так вот, основные ожидания двух акционеров заключаются в том, что, прежде всего, будет осуществляться развитие розничных каналов на тех рынках присутствия, где мы уже сегодня работаем. Это, прежде всего, наш родной рынок, Румыния. Здесь у нас доля рынка в розничном сегменте составляет 16%, задача довести ее до 25%», – проинформировал Алексей Головин.

Именно в данных направлениях компания будет усиленно развиваться в ближайшие годы.

Справочно:

АО «НК «КазМунайГаз» – Национальная нефтегазовая компания РК – казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. Национальная компания «КазМунайГаз» является вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, осуществляющей полный производственный цикл от разведки и добычи углеводородов, их транспортировки и переработки до оказания специализированных сервисных услуг.

China Energy Company Limited – является одной из наиболее динамично развивающихся частных компаний в Китае. В 2016 году она вошла в список Global Fortune 500, заняв 229-е место. CEFC осуществляет свою деятельность в энергетической, финансовой и инвестиционной сферах.

KMG International N.V. – основным предметом деятельности группы является нефтепереработка, маркетинг и осуществление трейдинговых операций на международных рынках. Розничная сеть группы, действующая под брендом Rompetrol, включает более 1 100 топливно-распределительных пунктов в Румынии, Грузии, Болгарии и Молдове. Основная деятельность компании сосредоточена в регионе Черного моря, где компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами. Компания также проводит разведочные работы, предоставляет промышленные услуги в сфере EPC и обслуживания буровых скважин.