Китайская GEM купит треть добываемого кобальта Glencore для производства электромобилей

Китайская компания GEM договорилась с крупнейшим производителем кобальта Glencore о поставках более 50 тысяч тонн данного металла, сообщает Reuters.

По данным агентства, решение о приобретении кобальта принято в связи со значительным спросом на этот металл, вызванный прогнозируемым бумом на производство и продажу электромобилей. Кобальт необходим для литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях.

В договоре указано, что швейцарский трейдер Glencore в период с 2018 по 2020 год продаст 52,8 тыс. тонн кобальта (треть ожидаемой добычи за этот период).

Справка:

Компания Glencore добывает кобальт на рудниках в Демократической Республике Конго, Канаде и Австралии. По прогнозам, в 2018 году добыча составит около 39 тыс. тонн (примерно 35% от предполагаемого мирового производства). В 2019 году добыча вырастет до 65 тыс. тонн, а в 2020 году опустится до 63 тыс. тонн. Из этого количества GEM приобретет 13,8 тыс. тонн в 2018 году, 18 тыс. тонн в 2019 и 21 тыс. тонн в 2020 году.