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КТЖ готова отправлять на экспорт до 40 млн тонн угля

14.02.2018 14:38   358   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Председатель правления Национальной компании «Казахстан Темир Жолы» Канат Алпысбаев заявил о готовности этой структуры перевозить до 40 миллионов тонн казахстанского угля в экспортных направлениях.

«Потенциал роста, который мы видим - достижение экспорта угля до 40 млн тонн», - сказал Алпысбаев на коллегии министерства по инвестициям и развитию. В прошлом году Казахстан экспортировал порядка 25 млн тонн угля.

Глава нацкомпании пояснил, что резкое увеличение транспортного потенциала связано с тем, что КТЖ в этом году начнет проработку использования инновационных вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось и тяжеловесных составов из Шубарколя в российском направлении общим весом 9 тыс. тонн. Помимо этого, по его словам, отработанная технология взаимодействия с «Российскими Железными Дорогами» позволит в текущем году увеличить объем перевозки угля через порты Балтийского региона более чем в два раза и достичь объема в 7 млн тонн.

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«Это в направлении российских станций Лужская и Высоцкая, аналогичные подходы будут отработаны для перевозки угля через порты Находки на Дальнем Востоке и через Центральную Азию и через порты Каспийского бассейна», - заметил глава правления АО «НК «КТЖ».

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По его словам, опыт осуществления экспортных перевозок в прошлом году показал необходимость проработки всех звеньев логистической цепочки: от погрузки до выгрузки в пункт назначения с привлечением профессиональных экспедиторов, способных правильно организовать процесс транспортировки, включая продвижение груза по соседним железнодорожным администрациям и в иностранных портах.

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«Это позволит улучшить оборот подвижного состава, снизить транспортные издержки и как результат повысить уровень конкурентоспособности казахстанской продукции, при этом мы уже имеем положительный опыт в этом направлении», - заметил Алпысбаев.

В качестве примера он привел отработку совместной схемы работы с РЖД в направлении станции Лужской, когда были одновременно увеличены средний вес составов, скорость их движения и сокращены сроки доставки с 30 до 15 дней с учетом возврата порожних вагонов.

«В результате объем перевозок по этому маршруту за 2017 год увеличился на 29% к  уровню 2016 года», - пояснил глава КТЖ.

По его данным, в 2017 году рост объема железнодорожных перевозок в стране составил 11%, что было обусловлено общим ростом экономической активности, транзит достиг 16 млн тонн, увеличившись к уровню 2016 года на 23%.

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«В текущем году планируется дальнейшее увеличение объема перевозок в экспортном и в транзитных направлениях. Основными драйверами роста экспорта выступают уголь, железная руда, химические и минеральные удобрения. В разрезе направлений рост ожидается по углю в направлении портов Балтийского региона и Дальнего Востока, а также традиционных потребителей Российской Федерации. По железной руде в направлении России и КНР, по химическим и минеральным удобрениям - в направлении стран Европы и России», - заключил Алпысбаев.

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президент Республики Казахстан
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