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Малый бизнес опасается брать кредиты в валюте

22.01.2018 09:20   741   0

Объем кредитов малому бизнесу сократился год-к-году на 3,1%, до 2,9 трлн тенге. На падение показателей повлияло снижение объемов займов малым компаниям в иностранной валюте - на 16,8%, до 1 трлн тенге.

Кредиты малому бизнесу в национальной валюте, напротив, продолжают рост - за год на 5,6% до 1,9 трлн тенге. Удельный вес кредитов в тенге вырос с 61,1% до 66,6%.

Среди регионов РК объем кредитов малому бизнесу в национальной валюте уменьшился за год только в Астане - на 15,8%, до 315,3 млрд тг. Все прочие регионы в плюсе.

Лидирует по годовому росту объема тенговых займов Акмолинская область - на 32,9%, до 49,8 млрд тг. Следом идет ЗКО - на 29,3%, объем кредитов МБ в национальной валюте составил 33,5 млрд тг. Замыкает тройку лидеров Павлодарская область - на 26,6%, до 84,5 млрд тг.

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Рост кредитования малого бизнеса в нацвалюте разгоняет активность малых компаний. Их количество за год возросло на 7,9%, до 135,5 тыс. ед.

Самый большой годовой рост активных малых компаний зафиксирован в Астане - на 41,4%, до 16,7 тыс. ед. Следом идет Павлодарская область - на 9,4%, до 6,6 тыс. ед. (область входит ТОП-3 по росту кредитов МБ в тенге).

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