Минэнерго опровергло утверждения Эйр-Астаны о кризисе с авиатопливом

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов опроверг утверждения авиакомпании "AirAstana" о том, что после окончания посевной Шымкентский НПЗ, якобы, уйдет на капитальный ремонт и прекратит выпуск авиационного топлива на период этого ремонта. По словам представителя минэнерго, единственный ремонт этой осенью коснется установок завода, ответственных за изготовление дизельного топлива.

Напомним, 25 сентября, в первой половине дня авиакомпания "AirAstana " распространила пресс-релиз, в котором утверждала, что отечественному рынку авиаперевозок грозит дефицит авиакеросина после посевной, поскольку единственный его производитель в стране - Шымкентский НПЗ - после окончания посевной кампании (то есть уже в октябре) встает на ремонт. По информации авиакомпании, в текущем году потребность гражданской авиации в авиационном топливе составляет 800 тысяч тонн. Из них лишь 241 тысяча тонн производится Шымкентским нефтеперерабатывающим заводом, остальное поставляется из Российской Федерации.

И здесь, по утверждению, "AirAstana", отечественным авиаторам ничего не светит: совокупный среднемесячный объем экспорта российских компаний (авиатопливо в Казахстан экспортируют ПАО "Газпромнефть", ПАО "НК Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "Татнефть") в 2017 году снизился до 15 тысяч тонн, что почти в три раза меньше прошлогоднего показателя.

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"На октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так ПАО "Газпромнефть" уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года", — говорится в сообщении AirAstana. - Предстоящая остановка (Шымкентского - прим. авт.) НПЗ на ремонт еще более усугубляет кризисную ситуацию. Приостановка поставок топлива из РФ неизбежно приведет к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создаст угрозу функционирования транспортного авиасообщения из/в РК", - утверждают в компании.

Между тем, вечером того же дня - 25 сентября - в министерстве энергетики прошла пресс-конференция вице-министра этого ведомства Асета Магауова, который опроверг информацию о том, что Шымкентский завод встает нынешней осенью на ремонт - и временно прекращает в связи с этим производить авиатопливо. По его словам, все установки, касающиеся производства авиатоплива, на этом заводе уже прошли модернизацию - и срок их ремонта еще не подошел.

"От "AirAstana" были заявления, что на Шымкентском заводе будет капитальный ремонт…. Мы считаем, "AirAstana" перед тем, как такие громкие заявления делать, могли бы с нами проконсультироваться, тем более у нас очень прямой контакт. Любой проблемный вопрос мы с ними всегда обсуждаем. Никаких капремонтов, которые повлияют на остановку завода, не предполагается, — заявил Асет Магауов. - После того, как закончится посевная кампания, одна из установок будет на Шымкентском заводе модернизирована — установка гидроочистки дизельного топлива. Это никак не повлияет на объемы производства керосина, бензина. В рамках небольшой остановки будет ее модернизация проведена, и уже зимнее дизельное топливо также будет соответствовать стандартам К4, К5 (стандарты ЕАЭС, соответствующие стандартам Евро-4 и Евро-5 - прим. авт.). Мы оцениваем ситуацию по рынку нефтепродуктов как благоприятную", - подчеркнул он.

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Правда, при этом он признал, что производить больше авиакеросина и других видов топлива, чем это делается им сейчас, Шымкентский завод не в состоянии: если в сентябре это производство должно было переработать 390 тысяч тонн нефти, то по факту на нем было переработано 500 тысяч тонн.

"Аналогично октябрьскую загрузку мы увеличили с 380 тысяч до 490 тысяч тонн. Мы считаем, что с точки зрения загрузки наших заводов и технических возможностей мы все исчерпали", - заявил Асет Магауов. Однако при этом он скорректировал цифры, называемые "AirAstana" - во-первых, по его данным, Шымкентский завод в прошлом году произвел 260 тысяч тонн, а не 241 тысячу тонну авиакеросина. Во-вторых, ожидавшуюся потребность всех авиакомпаний по нынешнему году вице-министр оценил в 700 тысяч, а не в 800 тысяч тонн. Ну, и в-третьих, эта цифра была им тут же откорректирована еще раз: по его словам, ажиотажный спрос на авиакеросин ожидался в связи с проведением ЭКСПО в Астане, а теперь, по прошествии 8 месяцев года, в минэнерго считают, что "такого ажиотажного спроса нет у нас и объем потребления мы оцениваем по году где-то в 550-600 тысяч тонн максимум".

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Более того, вице-министр энергетики считает, что казахстанским авиакомпаниям и аэропортам пора перестать надеяться на его ведомство как на главного переговорщика с россиянами - и проводить эти переговоры самостоятельно.

"В августе из-за некоторых вопросов Российской Федерации объем импорта упал, но мы с коллегами из России на постоянном контакте, и "AirAstana" при нашей поддержке смогла заключить некоторые контракты с предприятием "Роснефть": порядка восьми тысяч тонн законтрактованы, сейчас продолжается работа, чтобы они дополнительно на четыре тысячи тонн, — утверждает Асет Магауов. - Хотелось бы, чтобы наши крупные аэропорты, "AirAstana" и другие крупные авиакомпании сами занимали гораздо более активную позицию по обеспечению импорта. Мы как министерство можем обеспечить производство, подкорректировать графики загрузки НПЗ, но вопросы поиска и контрактации объемов, которые импортируются из России — это, прежде всего, задача самих авиакомпаний и аэропортов", — заключил он.