Минздрав: иностранцы стали оставлять больше денег в казахстанских больницах

По сведениям генерального директора республиканского центра развития здравоохранения, функционирующего при министерстве здравоохранения республики, Айнур Айыпхановой, за 9 месяцев текущего года выручка казахстанских больниц от лечения иностранцев увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Только за 9 месяцев этого года только в больницах пролечилось у нас иностранных пациентов, в том числе - медицинских туристов, на 200 миллионов тенге, и это на 25% больше, чем за 9 месяцев прошлого, 2016 года, - сообщила Айнур Айыпханова во время онлайн-конференции. - И вообще, за последние три года по статистике медорганизаций - стационаров, мы видим стабильный рост количества иностранных пациентов, лечащихся в казахстанских больницах", - добавила она.

Сумму в 200 млн тенге в казахстанских межучреждениях оставили, по ее уточнению, от 1 000 до 1 100 иностранных граждан, побывавших в них в период с января по сентябрь 2017 года. Еще около 13 тысяч иностранцев пролечилось за этот период в казахстанских санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: по утверждению главы республиканского центра, это тоже больше, чем в прошлом и в позапрошлом году. Но одновременно Айнур Айыпханова подчеркнула, что речь может идти о гораздо больших количестве пациентов и суммах, поскольку учет иностранцев в казахстанских медучреждениях пока несовершенен.

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"Мы поняли, что у нас существует проблема учета и статистики, то есть у нас нет четкого источника информации, чтобы сказать четко - вот столько-то иностранных туристов в Казахстан приехало именно за медпомощью, - отметила она. - Потому что есть граждане, которые въезжают в Казахстан без визы, и мы не знаем, когда и с какой целью они приехали. Но даже если человек получает визу, то при въезде анкетные вопросы - слишком широкие, он может сказать, что приехал с целью туризма, на ЭКСПО, а по ходу он может еще и пролечился, но мы этого не узнаем", - добавила она.

Из данных самой системы медучреждений получить исчерпывающую информацию о количестве пролечившихся в них иностранцев также не представляется возможным: дело в том, что такую информацию в автоматическом режиме минздраву поставляют только государственные учреждения и частные клиники, "сидящие" на госзаказе.

"Если больница участвует в госзаказе, тогда она обязана эти данные вбивать в информационные системы минздрава, а если это частная клиника, которая не получает от государства денег, она никому не обязана предоставлять информацию, и мы просто не знаем - лечит она иностранцев, не лечит ли, - констатировала гендиректор центра. - Но понятно, что лечит - а мы не в курсе, сколько в год. Мы можем это запросить, но автоматически поступающей информации нет. Поэтому мы хотим сейчас в первую очередь решить вопрос с учетом, со статистикой: а вдруг у нас медицинский туризм не так уж и не развит?", - заметила она.

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Основной поток иностранных пациентов, по данным Айнур Айыпхановой, идет в Казахстан из близлежащих стран, входящих в СНГ и в ЕАЭС. Например, граждане Кыргызстана активно получают кардиохирургические услуги в Таразе и в Алматы, граждане Узбекистана также лечатся в приграничных городах: в Алматы и в южных регионах Казахстана.

"Некоторые граждане Российской Федерации традиционно приезжают в курортно-оздоровительные учреждения Северного и Центрального Казахстана, - продолжила она. - И есть единичные случаи, когда с дальнего зарубежья прилетают, чтобы у нас пролечиться, потому что качество сопоставимо, при этом само лечение в разы дешевле. Это можно отнести к областям стоматологии, нейрохирургии, кардиохирургии - в них нашимедуслуги, особенно в аккредитованных на международном уровне организациях, не хуже, чем за рубежом, но при этом дешевле во много раз", - утверждает руководитель центра развития здравоохранения.

По ее словам, министерство здравоохранения ставит перед собой задачу довести количество иностранных пациентов казахстанских меучреждений - как больниц, так и санаториев - с нынешних 13 тысяч до 33 тысяч человек в год. Правда, сроки достижения этой цифры озвучены не были, но над решением этой задачи, по словам руководителя республиканского центра развития, работает созданная ведомством весной этого года проектная группа, в которую вовлечены не только сотрудники сферы здравоохранения, но и представители уполномоченного госоргана в сфере туризма, а также ассоциации туризма и медицинского туризма.

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"Уже создана дорожная карта по развитию медицинского туризма, где четко расписаны мероприятия, что нужно сделать, и сейчас проведено уже 9 заседаний этой рабочей группы и одна международная конфенренция, организатором которой выступил университет "Туран", готовящий кадры в сфере госпитального менеджмента, гостиничного менеджмента и вообще туризма. Поэтому сфера образования тоже заинтересована в развитии отрасли этой", - заключила Айнур Айыпханова.