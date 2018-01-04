На 17,6% выросли цены на продукцию и услуги казахстанских промпредприятий

Цены предприятий-производителей промышленной продукции с учетом услуг производственного характера за январь-декабрь повысились на 17,6%, говорится в сообщении статкомитета МНЭ РК.

Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 27,2%, обрабатывающей - на 8,3%. Промышленная продукция подорожала на 18,8%, услуги промышленного характера - на 6,9%.

За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 51,7%, мазут - на 38,8%, нефть - на 31,6%, пропан и бутан сжиженные - на 18,8%, металлические руды - на 15,8%, топливо дизельное - на 14,8%, уголь - на 10,3%, бензин - на 9,4%.

Увеличение цен отмечено на цинк на 23,7%, медь - на 19,7%, алюминий - на 12,7%, ферросплавы - на 9,8%, свинец - на 9,5%, прокат черных металлов - на 2%.

Повышение цен производителей наблюдалось на молочные продукты на 9,2%, мясо скота - на 6,6%, чай - на 5,4%, рис - на 3,7%, хлеб - на 2,2%, рыбу - на 2,1%, макаронные изделия - на 1,4%, их снижение - на крупы на 28,5%, сахар - на 24,3%, муку ржаную - на 8,3%, пшеничную - на 3%, мясо птицы - на 6,9%, масло растительное - на 6,7%, маргарин - на 5,7%.