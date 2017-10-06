Новое жилье в РК подорожало на 1,5% за 9 месяцев

Вопрос дня

В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?