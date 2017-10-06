Новое жилье в РК подорожало на 1,5% за 9 месяцев

В сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,1%, а благоустроенного – снизились на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,4%.
В сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,4%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,1%, а благоустроенного – снизились на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,4%.
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