Объем услуг интернет-связи в Казахстане достиг 229 млрд тенге за год

За январь-декабрь 2017 года объем услуг интернет-связи достиг 228,6 млрд тг - на 10,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший объем пришелся на Алматы (128,3 млрд тг, +11,2% за год) и Астану (39,9 млрд тг, сразу +20,5% за год).

Число абонентов к началу текущего года достигло 2,6 млн - сразу на 11,9% больше, чем годом ранее. Каждый абонент заплатил провайдерам, в целом за 2017 год, в среднем 88 тыс. тенге.

Плотность абонентов фиксированного web-соединения достигла 14 человек из 100, против 13,2 в 2016 году.

В то же время, для сельской местности этот показатель значительно хуже - всего 6 человек из 100, как и год назад.

Объем услуг интернет-связи в сельской местности - всего 8,1% от РК. Это 18,5 млрд тг по итогам 2017 года, на 7,1% больше, чего годом ранее.