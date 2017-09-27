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Объем услуг области здравоохранения составил 566,48 млрд тг

27.09.2017 10:08   712   0

По итогам первого полугодия 2017 в объем услуг области здравоохранения и предоставления социальных сервисов составил 566,48 млрд тг - на 11,2% больше, чем годом ранее.

Почти 42% услуг в секторе пришлось на обе столицы, где сконцентрировано наибольшее количество общереспубликанских медицинских учреждений и густонаселенную ЮКО. Так, по Алматы объем услуг составил 94,09 млрд тг, +4,8% за год, по Астане - 81,41 млрд тг, +14,7% за год, по Южно-Казахстанской области - 60,57 млрд тг, +8,8% за год.

Наибольший объем услуг (95,2%) пришелся на сферу здравоохранения, еще 4,2% составили социальные услуги с обеспечением проживания, и 0,6% - соцуслуги без проживания.

В сфере здравоохранения более половины (56,1%) услуг пришлось на больничные учреждения - 302,77 млрд тг, +8,2% за год. Еще 18,7% составили услуги ВОП - 101,1 млрд тг, +12,1% за год. Услуги узких специалистов заняли 5,5% от услуг здравоохранения (29,91 млрд тг, +10,2% за год), и еще 2,5% составили услуги в области стоматологии (13,41 млрд тг, +8,1% за год). 

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По итогам августа услуги врачей в целом (первичный прием) подорожали на 9,6% за год, стоматолога (удаление зуба под местным обезболиванием) - на 10,4%, массажиста (массаж шейно-воротниковой зоны) - на 6,8%.

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На 7,4% год-к-году подскочили в цене услуги санаториев. 

 

Медицинские обследования (УЗИ брюшной полости) поднялись в цене на 13,3% к прошлому году, анализы - более чем на 7% (крови - на 7,3%, мочи - на 7,8%).

Напомним, в РК введена система ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование), первые взносы и отчисления начали поступать с июня текущего года. По данным Фонда социального медстрахования, на 7 сентября 2017 года отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей составили около 7,2 млрд тенге.

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Среди предпосылок внедрения медицинского страхования - рост затрат на здравоохранение по следующим причинам:
- рост численности населения в следствии улучшения основных демографических показателей (роста рождаемости на 10%, снижении смертности на 27%, увеличении продолжительности жизни до 72 года, средний возраст казахстанца составляет примерно 32 года);
- рост неинфекционных заболеваний (прежде всего сердечнососудистые заболевания и онкология);
- инфляции и удорожания стоимости нового оборудования и лекарств.

 

По данным МЗ РК, несмотря на более чем 4-кратный рост номинальных расходов на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) с 209 млрд тенге (2006 год) до 884 млрд тенге (2016 год), уровень этих расходов по отношению к ВВП имеет негативную тенденцию снижения с 2,6% в 2009 году до 1,9% в 2016 году. Как следствие, сегодня дефицит финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет порядка 541 млрд тенге или 38% от потребности. В частности, на 61 млрд тенге недофинансирована стационарная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичные медицинские услуги, на 51 млрд тенге - консультативно-диагностические услуги, на 41,9 млрд тенге - амбулаторное лекарственное обеспечение, на 37 млрд тенге - онкологическая служба, для качественных изменений необходимо дополнительно 316 млрд тенге на цели обновления основных средств и повышения социального уровня медицинских работников.

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В результате, население вынуждено платить за медицинские услуги, декларируемые как бесплатные. При этом доля «карманных» платежей населения в структуре общих затрат на здравоохранение увеличилась с 31% (2011 год) до 39% (2015 год). При этом в странах Европы доля «карманных» расходов составляет 16,3%, в странах ОЭСР 19,6%.

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Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
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Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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