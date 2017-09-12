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Объемы выпуска лекарств в РК за два года увеличились почти в 2 раза

12.09.2017 11:49   664   0

За 7 месяцев объемы выпуска фармацевтических продуктов в РК достигли 41,77 млрд тг - это на 86,4% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении производство лекарств достигло 13,96 тыс. тонн, на 44,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На три южных региона - Южно-Казахстанскую и Алматинскую области и Алматы - пришлось 92,3% произведенной продукции фармпрома в деньгах и 88% - в тоннах. Здесь работают такие крупные компании, как ТОО «АбдиИбахим ГлобалФарм», ТОО «Kelun-KazPharm», ТОО «Dolce» (Алматинская область), Алматинская Фармацевтическая Фабрика «Нобел», ТОО «Аврора», ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm», ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries», ТОО «Dosfarm» (Алматы), ТОО «Зерде-Фито», АО «Химфарм» (ЮКО) и прочие.

К осени текущего года в ЮКО компания «Химфарм» запустила цех на 200 млн таблеток в год, с перспективой наращения объемов до проектной ежегодной мощности в 600 миллионов таблеток и капсул - более 250 различных лекарственных средств. Производство будет полностью соответствовать казахстанскому стандарту качества GMP, который гармонизирован с европейскими стандартами фармпрома. 

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Общий объем инвестиций по программе до 2020 года составляет 100 млн долл, за прошедшие годы освоено уже порядка 80 млн долл. Кроме таблеточного цеха, на выделенные инвестиции было запущено производство лекарственных средств в ампулах, инфузионных растворов в пакетах и флаконах, выпуск порошков антибиотиков, а также модернизированы склад готовой продукции и научно-исследовательский испытательный центр, лаборатория контроля качества, инфраструктура, построена новая котельная.

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Производителей лекарств ожидает новшество: их будут инспектировать согласно стандартам, соответствующим европейским и американским, то есть каждые три года, чтобы обеспечить более высокое качество медицинских препаратов. Сейчас в РК инспектирование происходит один раз за историю регистрации лекарства, то есть только на этапе регистрации препарата или завода-производителя.

Кроме того, для борьбы с фальсификацией медикаментов планируется внедрение системы 2D-кодирования препаратов - каждую пачку лекарств будут обозначать уникальным штрих-кодом, что позволит выявлять незарегистрированные упаковки.

Фармацевтические корпорации РК перекрыли по итогам I полугодия 2017 года 17% спроса на антибиотики и 43,6% спроса на прочие лекарственные средства. В то же время, в РК не выпускают такие фармакологические препараты, как провитамины, витамины и их производные - здесь казахстанские потребители полностью зависят от импорта.

 

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В РК на согласовании с госорганами находится законопроект, который поможет бороться с чрезмерными наценками на внутреннем рынке. Так, стоимость своих лекарств производители будут регистрировать сами, далее будут подсчитаны накладные расходы - это логистика, таможенные пошлины, оценка безопасности качества и маркетинг, и будут утверждены предельные оптовая и розничная цены, выше которых дистрибьютор и аптека не смогут продавать препараты потребителям. Напомним, что согласно оценке ВОЗ, цены на медикаменты в Казахстане являются высокими.

По итогам июля цены на антибиотики (ампициллин) поднялись за год на 26,7% (до 108 тг за 10 таблеток), на витаминные препараты - на 4,6% (до 350 тг за 10 таблеток), на корвалол - на 0,6% (до 73 тг за 15 мл), на антисептические средства - на 11,1% (до 76 тг за 10 мл), на медицинский бинт - на 7,4% (до 54 тг за 10 м, при 5 см ширины), на вату - на 2% (до 208 тг за 100 г).

 

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