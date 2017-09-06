Особенности национальных фондов: О чем говорили участники IFSWF в Астане

Фонд национального благосостояния – явление для Казахстана не уникальное. В мире практика суверенных фондов различного назначения применяется давно и настолько широко, что существует целая организация, их объединяющая – Международный форум суверенных фондов благосостояния (IFSWF). Девятое по счету заседание этого форума и первое в ценральноазиатском регионе в эти дни проходит в Астане.

Организаторами форума в Астане выступили секретариат IFSWF и Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Казахстанский фонд, объединяющий национальные компании, проходит период трансформации, поэтому неудивительно, что эта тема стала одним из лейтмотивов форума.

«Самрук Казына» проделывает исключительную, очень трудную работу. Они вкладываются в долгосрочные проекты, они трансформируют индустрии, чтобы обеспечить их более высокую продуктивность и трансформацию в рамках всех существующих глобальных вызовов», - отметил глава секретариата IFSWF Эдриан Орр.

Эти самые глобальные вызовы, в числе которых демографические, климатические и социальные проблемы, стали главной темой обсуждения для собравшихся топ-менеджеров мировых фондов и транснациональных корпораций.

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«Мы говорили о возможностях инвестиций, обсуждали вопрос распределения и размещения активов, а также очень важные глобальные вопросы, такие как демография, изменение климата, окружающей среды и социальные вопросы», - кратко изложил содержание диалогов глава секретариата на пресс-конференции.

Участники форума подчеркивали, что Казахстан создает новую модель экономического роста, основанную на диверсификации, цифровой и технологической модернизации экономики. Этому, по словам управляющего директора фонда «Самрук-Казына» Нурлана Рахметова, во многом способствует сотрудничество с транснациональными корпорациями.

«Для нас сотрудничество с мировыми корпорациями и фондами критично. Вы знаете, что Глава государства ставит задачу по привлечению в страну крупных транснациональных компаний и стратегических инвесторов. Взаимодействие с этими компаниями привнесут в страну, прежде всего, как эффективное управление компаниями, так и новые технологии – то, что является целью сотрудничества в рамках привлечения инвестиций», - отметил Рахметов.

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В рамках форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с такими корпорациями. К примеру, «Самрук-Казына» и GeneralElectric будут совместно изучать возможности сотрудничества в области создания устойчивой цифровой экосистемы для промышленных предприятий. Соглашение предполагает совместную разработку дорожной карты для эффективной реализации стратегии по цифровизации дочерних компаний «Самрук-Казына». А совместно со Всемирным банком казахстанский фонд будет изучать особенности «зеленой» экономики и исламского финансирования.