Озвучены первые результаты работы электронной торговой площадки «ЕТС-Тендер»

Итоги первого месяца работы новой электронной торговой площадки (ЭТП) «ЕТС-Тендер» подвели представители группы компаний ЕТС и лидера рынка корпоративных электронных закупок России В2В-Center. По оценке инициаторов проекта, который начал работу 27 июля 2017 года, первые участники получили достаточно высокий уровень сервиса, порядка 20% экономии бюджетов, выделенных на закупочные процедуры.

По словам коммерческого директора B2B-Center Андрея Бойко, для компании это не первый опыт выхода на рынки зарубежных стран. На родине B2B-Center занимает 80% рынка коммерческих закупок, 40% рынка с государственным участием. «Мы пришли в Казахстан с программным продуктом, который отработан годами и опробован на сотнях тысяч компаний. 15-летняя история позволила нам наработать большой опыт, мы исправили множество ошибок и готовы предложить казахстанским партнерам технологии, лишенные недочетов, с которыми ранее сталкивались другие предприятия», - прокомментировал представитель российской компании.

ЭТП «ЕТС-Тендер» разработана специально для отечественного рынка. Как сообщил председатель правления товарной биржи ЕТС Курмет Оразаев, с первых дней работы на новую площадку начали активно выходить крупные казахстанские закупщики – производители напитков и продовольственных товаров, телекоммуникационного и электрооборудования, изделий медицинского назначения, компании из банковского и строительного сектора. В системе зарегистрировано более 600 поставщиков и заказчиков из Казахстана, России, Украины, Беларуси, объявлены закупочные процедуры на сумму свыше 300 млн тенге. «Правительством и главой государства озвучен курс на цифровизацию казахстанской экономики, и запуск площадки «ЕТС-Тендер» позволит нашей группе внести серьезный вклад в этот процесс», - считает г-н Оразаев. Данный продукт, пояснил он, позволяет проводить закупки напрямую, без участия брокеров, дает возможность проведения аукциона со стартовой ценой и без таковой, возможность адаптации под специфику каждого закупочного процесса, обеспечивает проведение аналитических исследований. Современный аппаратно-программный комплекс помогает интегрировать закупки с внутренними системами, проводить синхронизацию с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

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Г-н Бойко рассказал, что одной из отличительных особенностей продукта, предлагаемого российской компанией, является автоматизация закупочных процессов: система встраивается в процесс работы организации и помогает более эффективно вести закупки. «У многих компаний в структуре затрат львиную долю занимают именно закупки. Компании закупают все – от оборудования и спецодежды до услуг. Кроме того, наши решения обеспечивают поставщикам удобное и эффективное участие и тем самым стимулируют их дать лучшее предложение, которое устроило бы заказчика», - сообщил он. Система устроена таким образом, что в запросе предложений у поставщиков оценивается совокупность условий, но каждый поставщик видит только цену, предложенную конкурентом. В свою очередь, заказчику доступно больше информации, он может сделать выбор, ориентируясь не только на цену, но на совокупность условий, предложенных поставщиками.

Платформа «ЕТС-Тендер» ориентирована на проведение всех базовых разновидностей закупочных процедур. Взаимный доступ к базам поставщиков и закупщиков обеспечивает казахстанским участникам электронной торговой площадки прямой выход на рынок России и на глобальные рынки; в свою очередь, российские предприятия могут участвовать в закупках казахстанских компаний. Комментируя вопрос Kursiv.kz о том, насколько развита конкуренция на рынке решений для проведения закупок, Курмет Оразаев сообщил, что в Казахстане действует около пяти аналогичных площадок, в России – намного больше. «Мы сделали выбор в пользу B2B-Center прежде всего потому, что это независимая площадка, на которой представлено большое количество участников. Было много попыток создать моноплощадки, на которых должны осуществляться закупки, скажем, для одного банка. Такая модель работает только на первых порах, потом на такой площадке остаются одни и те же группы товаров, одни и те же поставщики. В результате экономия сводится на нет, пропадает анонимность и появляется возможность сговора. В случае, если мы имеем дело с независимой площадкой, на которой сконцентрированы заявки и предложения из разных секторов, можно говорить о реальной экономии», - считает председатель правления ЕТС.

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Согласно данным, озвученным президентом Интернет-ассоциации Казахстана Шавкатом Сабировым, в 2010 году на долю интернет-магазинов, торговых площадок и платформ В2В приходилось менее 10% от общего объема казахстанского рынка e-commerce. В 2015 году их доля выросла до 52%. По мнению представителя интернет-сообщества, благодаря подобным площадкам развивается как рынок электронной коммерции, так и казахстанский бизнес в целом – за счет продвижения на международные рынки.