По итогам 5 месяцев в пищевую промышленность РК вложили 38,2 млрд тенге

По итогам 5 месяцев в пищевую промышленность РК вложили 38,2 млрд тг - сразу вдвое больше, чем годом ранее. Наибольший объем пришелся на Алматинскую (31,3% от РК) и Костанайскую (14,9% от РК) области.

В обоих регионах-инвестмагнитах объемы инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания выросли более чем в 3,3 раза за год - до 11,9 млрд тг в Алматинской и до 5,7 млрд тг - в Костанайской областях.

Наибольший объем инвестиций вложен собственными силами бизнеса - 57,8%. Еще 19,4% обеспечено банковскими займами и 22,8% - прочими заемными средствами.

Именно производители Алматинской области и ключевого мегаполиса - Алматы - обеспечили наибольший вклад в пищепром РК - 26,1%. Еще 12,7% пришлось на Костанайскую область.

Всего в стране произвели продуктов питания на 627,9 млрд тг - это на 9,8% больше, чем год назад. С учетом инфляции рост физического объема пищепрома составил 6,3%.

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В Алматинской агломерации работают такие крупные компании пищепрома, как «Первомайские Деликатесы», «Бижан», «Беккер и К» (мясная продукция), «Eurasian Foods Corporation», «Масло-Дел» (производство масложировой продукции), «Фудмастер», «Raimbek-Agro», «Coppa Italia», «Адал», «Emile Company» (молочная продукция) и т.д.

Среди крупнейших производителей Костанайской области - «Қарасу-Ет», «Аян-Озат» (мясо и птица), «Деп», «Милх» (молочка), «Костанайский Мелькомбинат», «Азия Ұны», «Romana-Нан» (мучная продукция) и т.д.

В многолетней динамике в производстве пищевых продуктов фиксируется стабильный рост как в денежном выражении, так и в физическом объеме.