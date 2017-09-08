По подсчетам Skycop авиакомпания SCAT должна пассажирам 108 млн евро

Компания Skycop обратилась в Комитет гражданской авиации Казахстана в связи с вопиющим неправомерным поведением авиакомпании SCAT. После того, как авиакомпания открыто подтвердила почти 900 случаев задержек рейсов только в июне и июле, она еще не выплатила компенсации пассажирам, которые могли бы получить каждый до 600 евро (240 тысяч тенге), если государство рассмотрит более жесткое регулирование данного вопроса.

Согласно законодательству Казахстана, пассажиры, рейс которых был отменен или задержан по вине авиакомпании, имеют право на компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки. Учитывая, что большая часть полетов осуществляется в регионе и внутри страны, сумма таких компенсаций не достигает 20-40 евро (8 тысяч – 16 тысяч тенге) даже в лучшем случае, и, по мнению специалистов, авиакомпании пользуются этим преимуществом.

По подсчетам специалистов SKYCOP, одна только авиакомпания SCAT будет обязана выплатить пассажирам до 108 млн евро (43 млрд 705 млн 440 тысяч тенге), если Казахстан адаптирует Регламент 261 Европейского союза или, по крайней мере, внесет изменения в существующие методы компенсации.

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«В сложившейся ситуации казахстанцы не в праве бороться с авиалиниями, которые могут умолчать о причинах задержки или отмены рейсов – отсутствует регулирование данного вопроса. Обращая внимание на события этого лета, ясно, что авиакомпании в этой стране чувствуют себя неприкосновенными и эксплуатируют права пассажиров. Мы хотим помочь восстановить справедливость в отношениях между авиакомпаниями и пассажирами Казахстана», – говорит Мариус Стонкус, главный управляющий глобальной платформы Skycop. «Имея опыт в борьбе с неправомерным поведением авиакомпаний в странах Европейского союза и углубленно изучив ситуацию в Казахстане, мы официально обратились в Комитет гражданской авиации Казахстана, чтобы предложить стратегические решения, первые шаги к созданию среды регулирования авиарейсов, которая будет защищать права пассажиров».

Регулирование данного вопроса в Европе существенно повлияло на количество отложенных и отмененных рейсов в регионе. Тем не менее, авиакомпании все еще находят способы использовать пробелы в законе, а также нежелание пассажиров ознакомиться со своими правами, поэтому авиакомпании Евросоюза по-прежнему обязаны выплатить более трех миллиардов евро (1 трлн 214 млрд 40 млн тенге). В общей сложности почти четверть (22%) всех рейсов SCAT была отложена в течение первых двух месяцев лета.

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Справка:

Skycop - это компания, которая защищает права авиапассажиров и помогает в борьбе с неправомерным поведением авиакомпаний в отношении компенсаций по причине задержек и отмен рейсов.

Глобальная онлайн-платформа компании www.skycop.com предлагает простой порядок урегулирования жалоб и претензий касаемо отложенных, отмененных или избыточно забронированных рейсов для пассажиров по всему миру.