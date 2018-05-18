Почти отечественное: казахстанские производители закупают сырье в других странах

В Астане прошла 4-ая ежегодная выставка казахстанских производителей Ulttyq O’nim. Участники мероприятия рассказали редакции «Къ», что сегодня в стране достаточно сложно найти сырье для производства.

На днях в Астане фонд «Даму» собрал более 350 отечественных производителей на выставке Ulttyq O’nim. Выступая на открытии мероприятия, глава «Даму» Абай Саркулов отметил, что выставка дает отечественным предпринимателям уникальную возможность обмена опытом и способствует выявлению основных направлений в сфере производства, переработки и продвижения отечественной продукции, а также достижению высоких результатов в повышении качества продуктов и услуг.

«Уверен, что дни работы выставки Ulttyq Ónim-2018 станут полезными как для предпринимателей, так и для наших партнеров и будут наполнены важными событиями: переговорами, взаимовыгодными соглашениями, которые дадут старт созданию и реализации в Казахстане новых проектов и совместных предприятий», – подчеркнул Абай Саркулов.

Между тем, как рассказал в комментариях «Къ» управляющий партнер компании «Биопакет» Батырхан Джуманов, если бы у них была возможность закупать сырье в Казахстане, то стоимость продукции снизилась бы в разы. Сейчас цена их биоразлагаемых пакетов составляет 15–20 тенге за штуку.

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«Зависит от количества закупаемых пакетов, от размеров и расцветки. Сырье для производства мы импортируем из Испании. Есть идея в будущем наладить производство самого сырья уже дома. Так мы сможем сами экспортировать наше сырье за рубеж. Эти пакеты производятся везде, и сырье востребовано в Европе и США. Оборудование мы закупили в Китае. Там оно относительно недорогое и по качеству ничем не уступает оборудованию из Италии или Швейцарии. Если бы сырье было отечественным, думаю, цена на наши пакеты, может быть, и не стала бы такой же, как на пластиковые, но как минимум снизилась бы в два раза», – говорит собеседник «Къ».

По словам Батырхана Джуманова, если бы на уровне государства были приняты какие-то законопроекты, обязывающие ритейлеров и простые магазины иметь в ассортименте биоразлагаемые пакеты, то у покупателей был бы выбор, и, быть может, в пользу последнего. «Мы стараемся внести изменения в Экологический кодекс. Государство должно понимать, насколько это важный продукт. Сейчас нас также интересует финансовая помощь. Возможно, какое-то субсидирование нам не помешало бы», – признался предприниматель.

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Что касается самой выставки, то, по его мнению, такие мероприятия должны быть более масштабны, более разрекламированы, чтобы люди проявляли больший интерес. «А ведь здесь есть что посмотреть. Я прошелся по другим стендам и очень удивлен. Даже не знал, что у нас в Казахстане имеются подобные производства. Безусловно, такие выставки важны для любого казахстанского производителя», – говорит Батырхан Джуманов.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава FeltingKZ – компании, изготавливающей декоративные изделия из войлока, Руслан Ахмедов, по мнению которого выставки – это прежде всего реклама для бизнеса. «Они дают возможность выехать в другие города и показать свою продукцию. Именно на таких мероприятиях налаживаются связи, находятся поставщики и производители, заключаются сделки, заказываются крупные партии».

К слову, и этот предприниматель тоже сетует на отсутствие в стране сырья для его продукции. «Мы закупаем войлок в России. Казалось бы, животноводство вроде развито у нас, а вот тот же качественный войлок в стране не найти. Мало кто занимается обработкой овечьей шерсти для войлока. У нас есть заводы в Таразе и Алматы, но по качеству продукции они отстают даже от российских», – рассказал собеседник «Къ».

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А вот другому бизнесмену повезло чуть больше. По словам директора мебельной компании «Город мастеров» Альберта Битнера, порядка 70% используемого им сырья – местного производства, а оставшиеся 30% – из России. «Оборудование у нас немецкое. Мы его закупили еще 10 лет назад. Работаем на нем. В компании сегодня трудятся 150–180 человек», – говорит бизнесмен.

Что касается государственной поддержки, то, по словам Альберта Битнера, для него очень полезной оказалась помощь государства по обучению в Германии. «После этого я полностью свое производство поменял. Сейчас тот же объем работы, что раньше у меня делали 250 человек, выполняют 180. Да и особых проблем даже с квалифицированными кадрами нет. Мы свой штат сами обучаем», – поделился бизнесмен.

Вице-президент Ассоциации франчайзинга Kazfranch Адема Досжанова рассказала «Къ», что в последние годы рынок франчайзинга показывает заметный рост, и в настоящее время ассоциация работает над активизацией рынка национальных франшиз.

«Национальные франшизы могут и ноль тенге стоить. В ритейле нет паушального взноса и роялти, там зарабатывают на марже. А если взять общепит, услуги, то там есть паушальный взнос и роялти. Помимо того, что клиент еще вкладывает инвестиции в этот бизнес, здесь паушальный взнос может быть от $1 тыс. до $60 тыс. Что касается международных франшиз, то это зависит от популярности проекта. Там и до $1 млн доходит», – говорит Адема Досжанова.

Собеседник «Къ» добавила, что в настоящее время немало зарубежных компаний стремятся зайти на казахстанский рынок, да и у отечественных предпринимателей есть интерес к иностранным франшизам.

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН