Польские эксперты видят проблемы в сотрудничестве с Казахстаном

На этой неделе фонд развития предпринимательства «Даму» организовал пресс-брифинг, посвященный подготовке к Польско-казахстанскому экономическому форуму, который пройдет в рамках выставки EXPO-2017. Представители польской стороны рассказали о совместном экономическом сотрудничестве двух стран и о программе, реализованной в астанинских павильонах.

По словам советника, начальника Отдела содействия торговле и инвестициям посольства РП Влодзимежа Куровского, в последние годы совместный товарооборот резко упал. Так, в 2016 году товарооборот между двумя странами был $759 млн — падение на 31%, в том числе польский экспорт в Казахстан $254 млн (падение на 48%). Импорт товаров и Казахстана — $505 млн (падение на 26%). При этом, по данным Министерства развития РП, объем двусторонней торговли в 2015 году составлял $1,35 млрд (импорт из РК — $948,1 млн, экспорт в РК — $401,6 млн).

Есть этому процессу и объяснение. В пресс-релизе Польского агентства по развитию предпринимательства сообщается: «За последнее время товарооборот между двумя странами зависел от геополитической ситуации и состояния экономики Казахстана. Падение цен на нефть на мировых рынках, санкции, наложенные Россией, а также девальвация тенге способствовали тому, что ценовая конкуренция на европейские товары снизилась в пользу российских или китайских, причем также Россия, Китай и страны Западной Европы отметили значительное падение экcпорта в Казахстан. Экспортеры в связи с транспортными рисками отказались от экспортных планов в Казахстан в пользу других, более безопасных направлений».

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Между тем, по словам г-на Куровского, наметился позитив: «В первом полугодии текущего года товарооборот составил $314 млн. В том числе вывоз из Польши в Казахстан — $142 млн, в то время как в первой половине 2016 года этот показатель был $125 млн. Это означает рост на 11% год к году. То есть, ситуация начинает стабилизироваться. Мы видим огромную заинтересованность в казахстанском рынке со стороны польских предпринимателей. Казахстанские компании также высоко оценивают предложения польских партнеров. Это огромный потенциал для сотрудничества, который мы хотим использовать. Причины этой заинтересованности различны. Мы наблюдаем небольшую стабилизацию в транспортировке товаров через Россию. Также стабилизируется экономическая ситуация в Казахстане в плане национальной валюты. Кроме того, введение безвизового режима для польских предпринимателей, приезжающих в Казахстан, способствовало увеличению контактов между предпринимателями двух стран».

Правда, дипломат сокрушается по поводу казахстанской невнимательности к польским инициативам: «Самой большой проблемой для развития польско-казахстанского экономического сотрудничества в настоящее время, по нашему мнению, является отсутствие финансирования. Во время визита президента Нурсултана Назарбаева в Варшаву в августе прошлого года Польша запустила кредитную линию на реализацию польско-казахстанских проектов в размере 300 млн евро. До сегодняшнего дня эти средства не были использованы».

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Напомним, по данным МИД РК, по итогам госвизита президента РК в Польшу 22–23 ноября 2016 года были подписаны двусторонние соглашения на сумму $845 млн, госбанк BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) открыл кредитную линию для совместных проектов на сумму 300 млн евро.

В прессе есть уточнение. BGK предлагает две формы финансирования проектов: bank to bank (BGK выдает кредит казахстанскому предпринимателю после подтверждения казахстанским банком) либо «прямой кредит» казахстанскому предпринимателю. Данное предложение направлено на оказание прямой помощи казахстанским предпринимателям, заинтересованным в покупке товаров или технологий из Польши.

Между тем, по словам заместителя директора департамента экономического продвижения польского агентства развития предпринимательства Дариуша Войташека, Польша является одним из крупнейших бенефициаров средств из Евросоюза.

В рамках выставки EXPO-2017 польская делегация продвигает решения в области чистых угольных технологий, поскольку это основной энергоноситель в этой стране. Одна из технологий «голубой уголь» — термическая обработка твердого топлива для его большей экологичности и энергоемкости.

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В настоящее время на казахстанском рынке в различных формах зарегистрировано 190 компаний с польским капиталом. Около 2 тыс. предприятий участвует в торговом обмене между обеими странами. В 2016 году польские прямые инвестиции брутто в Казахстане составили $25,9 млн.

В Польше находится около 1,8 млн микропредприятий. Они составляют 99,8% всей экономики. Меньшую часть занимают крупные предприятия. По словам г-на Войташека, в Польше, как и во многих и развивающихся и развитых государствах, МСБ — это мотор развития государства и экономики: «В основном мы поддерживаем предприятия из фондов Евросоюза. Наше агентство помогает МСБ по линиям коммерциализации, поддержки исследовательской деятельности, а также контактов с научными организациями. Последнее — это, так сказать, «слабое звено» в сотрудничестве между организациями. И третье направление — это продвижение польских фирм на заграничные рынки. Нужно подчеркнуть: экспорт польских компаний и продукции — важная программа польского правительства. И то, что сейчас происходит на «ЭКСПО», — пример развития и интернационализации польских компаний. Четвертое направление нашей деятельности — поддержка стартапов. И это один из пунктов, который мы обсуждаем с фондом «Даму», чтобы передать наш опыт».

Г-н Войташек также сообщил, что во время форума в Астане планируется подписание ряда договоров и соглашений между казахстанскими и польскими фирмами. Это будут документы, в основном касающиеся пищевой и фармацевтической промышленностей. На форуме выступит президент Польши Анджей Дуда, который посетит с визитом Казахстан.

Отметим, что Польша рассчитывает провести свое «ЭКСПО» в городе Лодзь в 2022–2023 годы.

В структуре казахстанского экспорта в Польшу преобладают энергоресурсы, сырье и продукция химической, угольной промышленности, черной металлургии, сельского хозяйства, включая зерно и хлопок. Основными статьями импорта из Польши в Казахстан являются электробытовые приборы и оборудование, продукция химической промышленности, сельскохозяйственные продукты, продовольственные товары, мебель.

По данным Национального банка РП, прямые польские инвестиции в Казахстан составили $138,1 млн, казахстанские капиталовложения в Польшу — $13,6 млн. В РК зарегистрировано около 200 компаний с польским капиталом. В числе крупных инвестиционных проектов стратегического значения следует отметить фармацевтический завод «Санто» в Шымкенте ($120 млн инвестиций), реализованный ведущим польским концерном POLPHARMA, глава которого Е. Старак с 2014 года является членом СИИ при президенте РК. Компания SELENA S. A. в декабре 2016 года ввела в эксплуатацию завод по производству строительных смесей и изоляционных материалов в СЭЗ «Астана — Новый город». Инженерно-строительная компания TINES участвовала в строительстве подземного метро в Алматы.

Эффективным механизмом продвижения экономического диалога между двумя странами остается Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Казахстан с 1 января 2017 года ввел в отношении граждан РП безвизовый режим, с мая 2017 года открыто прямое воздушное сообщение Варшава — Астана.

Cогласно статистическим данным, в 2016 году уровень товарообмена между Польшей и Казахстаном составил $759,4 млн (уменьшение на 32,8% по сравнению с 2015 годом). Экспорт из Польши в Казахстан достиг уровня $254,4 млн (уменьшение на 25,4% по сравнению с предыдущим годом), а импорт — $505,0 млн, что на 36% меньше, чем в 2015 году. Казахстан продает в Польшу главным образом нефтепродукты, смазки и минеральные масла, а также природный газ в баллонах. В свою очередь из Польши импортируются прежде всего механические и электрические машины и приборы, товары повседневного спроса (в том числе агропродовольственные, косметика, гигиенические товары), строительные материалы, краски и лаки, а также лекарства и фармацевтические препараты.



Сокращение товарооборота отмечалось на протяжении нескольких лет. Если еще в 2012 году его размер составлял $2,1 млрд, то в 2014 году — всего $1 млрд. Девальвация тенге 2014 года эту тенденцию лишь усугубила: товары с Запада, в том числе из Польши, стали дороже. Они не выдерживали конкуренции по цене с китайскими, российскими и турецкими товарами. Однако польская продукция полюбилась казахстанцам, ведь она отличается умеренной стоимостью и высоким качеством.