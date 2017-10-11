Polymetal сообщила о приросте рудных запасов на месторождении Комаровское

Компания Polymetal International plc (совместно со своими дочерними компаниями) объявила о значительном приросте рудных запасов на золотом месторождении Комаровское в Казахстане.

Обновленная оценка запасов была подготовлена в соответствии со стандартами Кодекса JORC (2012) и включает в себя данные, полученные из 387 скважин алмазного бурения с момента приобретении актива во II квартале 2016 года. Всего в ходе геологоразведочной кампании было пройдено 68 016 м методом алмазного бурения, сообщает пресс-служба.

В результате, запасы выросли на 535 тысяч унций золота, в то время как содержания остались стабильными на уровне 1.8 г/т. Большая часть прироста относится к повышению категории и конвертации предполагаемых ресурсов в южной части месторождения, а также к новому минерализованному материалу, обнаруженному по простиранию в крайней северной части 5-километрового рудного тела. Коэффициент вскрыши в соответствии с обновленным проектом открых горных работ не изменился по сравнению с предыдущим проектом карьера и составляет 13 т/т. Максимальная глубина карьера осталась без изменений и составит 190 м от поверхности. Минерализация открыта по простиранию в севером направлении и по падению в южной части месторождения.

За год доля интернет-платежей казахстанцев в объеме рынка выросла с 3,5% до 9%

В настоящий момент Полиметалл планирует добывать, доставлять по железной дороге и перерабатывать на Варваринской фабрике приблизительно 2 млн тонн руды с Комаровского в год. Это значительно больше производительности, которая планировалось на момент приобретения месторождения, в размере 1 млн тонн руды в год.

Согласно обновленной оценке общие рудные запасы на 1 июня 2017 года составили 24 млн тонн руды с содержанием золота 1.8 г/т, содержащие 1.4 млн унций золота. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущей оценкой – на 60% по руде и на 57% по объему запасов золота, которое позволит продлить срок эксплуатации Варваринского хаба еще на 3 года до 2032 г.

«Мы довольны результатами геологоразведки на Комаровском. Прирост запасов, рост производительности и связанная с этим экономия от масштаба намного превзошли наши ожидания на момент приобретения. Полиметалл планирует продолжить геологоразведку на Комаровском с целью дальнейшего продления срока эксплуатации Варваринского хаба», - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.

Справка:

Прибыль торговых предприятий Казахстана уменьшилась на 0,8% во 2 квартале 2017 года

На момент написания материала, стоимость тройской унции золота составляет $1.292,33.