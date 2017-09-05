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Пользователи Windows смогут защитить компьютер сетчаткой глаза

05.09.2017 15:45   2586   0 Автор: Ольга Кудряшова

Компания Microsoft усовершенствовала систему безопасности. Руководитель по развитию направления Windows эксперт по безопасности Улан Каражигитов рассказал о новых методах защиты от кибератак для пользователей Windows. Среди которых идентификация пользователя по сетчатке глаза и самый безопасный браузер.

По словам г-на Каражигитова, сегодняшние киберпреступники значительно отличаются от хакеров, которые совершали взломы чуть более 10 лет назад. Если раньше атака заключалась в удалении файлов или публикации лишней информации на рабочем столе, то сейчас киберпреступники сформировались в организованные группы и сообщества, которые наносят значительный финансовый ущерб компаниям.

Например, в прошлом году в результате кибератаки был остановлен один из конвейеров завода Sony. «Это приводит нас к мысли о том, что киберугрозы, становятся не очень этичными конкурентными тактиками», - отметил спикер.

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Проблема в том, что от подобных угроз не защищена ни одна организация. Тот ущерб, который наносят киберпреступники, можно обнаружить только спустя долгое время.

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По словам специалиста, обнаружить зараженный компьютер удается лишь через 200 дней после атаки. После чего требуется около 2-3 месяцев для того, чтобы вычислить хакера. «Поэтому во многих случаях, когда компьютер заражен, пользователь может даже не знать об этом», - поясняет г-н Каражигитов.

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Он отметил, что пользователи, которые используют лицензионное ПО и регулярно обновляют его более защищены, чем те, кто работает на неофициальных версиях Windows. Поскольку нелицензионный софт не получает обновлений.

«Чтобы защититься от этого, уже недостаточно только антивируса, есть ряд решений для того, чтобы идентифицировать человека, это он или не он работает за компьютером. Отдельно для защиты, обнаружения, реагирования. Это уже действительно довольно большой класс средств защиты», - поделился г-н Каражигитов.

С этой целью появилась версия Windows 10, на которой работают порядка 500 млн устройств с усовершенствованными системами защиты данных, которая вобрала в себя также технологии других версий.

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Например, модуль безопасности BitLocker из Windows 7, который синхронизирует диск на компьютере с личными данными. Раньше можно было вставить украденный жесткий диск в новый ПК и таким образом получить доступ к данным. Функции защиты Windows 10 зашифровывают жесткий диск, он привязывается только к конкретному компьютеру и не откроется на другом устройстве. Таким образом, становится бессмысленной кража корпоративных устройств.

По статистике: около 30% времени IT-служб уходило на то, чтобы восстановить пароли имена пользователей в организации.

Новшество Windows 10, функция Windows Hello - биометрическая аутентификация пользователя, которая позволяет разблокировать компьютер без пароля.

Распознавание происходит несколькими способами, в том числе по отпечаткам пальцев и путем сканирования сетчатки глаза, в некоторых организациях также используются смарт-карты.

Также, согласно исследованию Google, разработанный для Windows браузер Microsoft Edge стал наиболее безопасным, и даже менее уязвимым, чем Google Chrome. Г-н Каражигитов полагает, что лучшую безопасность обеспечивает технология Smart Screen, которая блокирует порядка 98% плохих ссылок. Она также использовалась в Windows 7.

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Windows 10 набирает популярность и у бизнеса. Наиболее интересны такие решения для компаний работающих с большим количеством персональных данных, в том числе для банков, сотовых операторов, отчасти государственных органов и прочее.

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