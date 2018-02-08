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Какие препятствия стоят на пути пищепрома в Казахстане

08.02.2018 17:00   1528   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Отсутствие отечественного сырья хорошего качества по разумным ценам, дешевых длинных кредитов, квалифицированных кадров и современных технологий, административные барьеры – вот далеко не полный список препонов на пути казахстанских производителей пищевых продуктов.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Tengri Partners провели исследование, чтобы понять, что же мешает казахстанскому сектору пищевой промышленности развиваться. Полученные итоги были озвучены на круглом столе «Факторы конкурентоспособности пищевой промышленности Казахстана», прошедшем в Алматы 30 января текущего года.

По словам экономиста Жараса Ахметова, у нас слабое антимонопольное регулирование, да и на местах с административными барьерами никто не борется. «Несмотря на то, что респонденты отвечали, что с поставщиками сырья у них более-менее нормально, по другим моделям мы видим, что с обеспеченностью сырьем сложно и нужно принимать государственные программы по поддержке производителей продуктов питания, причем направленных не на расширение инвестиций в основной капитал, а на формирование институциональных программ для стимулирования закупа отечественного сырья», – говорит экономист.

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Также, по словам экспертов, производителям крайне необходима программа по продвижению отечественной продукции на рынке, поскольку, как выясняется, проблема закупа местного сырья все-таки существует.

«Нарушена взаимосвязь между отраслями: пищевая отрасль напрямую зависит от сельского хозяйства, которое производит полностью для них сырье, и при этом большинство наших крупных респондентов отметили, что не могут закупать сырье у отечественных товаропроизводителей. Одна компания на 70% закупает сырье в Бразилии – им выгоднее привозить, чем покупать местное сырье. Отсутствие качественного сырья казахстанского производства не миф – местные производители предпочитают работать с более дешевым иностранным сырьем, да и качество местного сырья тоже не всегда удовлетворяет потребности производителей», – отметил один из участников исследовательской группы Данияр Куанышалиев.

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Впрочем, в вопросах, связанных с сырьем, есть и другая проблема, которая заключается в том, что казахстанское сырье уходит на экспорт в Китай.

«Все говорят, что у нас проблема с приобретением местного сырья. Как-то я интересовался у МСХ, почему мы в Казахстане не можем купить семена подсолнечника? Выяснилось, что оно уходит на экспорт в Китай, причем не всегда это законно. Взамен нам предлагают закупать его в России. Местное сырье мы можем брать, но оно дороже, чем, например, китайское, потому что на экспорт в Китай уходит львиная доля нашего сырья, и никто этот процесс практически не контролирует», – рассказывает начальник экономического отдела кондитерской компании «Алматинский продукт» Александр Майдуров.

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Этот факт подтверждает и президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности РК Айжан Наурзгалиева: «По большому счету, в прошлом году многие предприятия масложировой отрасли остались без сырья. Дело в том, что все сырье было продано в Китай».

Еще одной проблемой, по словам экспертов, являются высокие процентные ставки БВУ, которые отпугивают предпринимателей от обращения за кредитом. «Кроме того, говорят, что те квазигосударственные структуры, которые финансируют эту отрасль, хоть и предлагают минимальные ставки, выставляют высокие требования или бюрократизированы и нет гарантии, что в итоге ты получишь льготный кредит», – подчеркивает г-н Куанышалиев.

По его словам, респонденты отмечали, что негативно сказываются на деятельности предприятий пищевой промышленности нестабильность валютного курса (практически все закупаемое оборудование и часть сырья в валюте), нехватка квалифицированных кадров, сложность работы с местными ритейлерами, износ производственного оборудования, ограниченный доступ к новым технологиям, большое количество проверяющих органов, перебои с водой, газом и электроэнергией.

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Что касается законодательства, то, по мнению юриста Tengri Partners Сергея Скрябина, важно обратить внимание на вопросы оборота имущественных прав.

«Нужно вернуться к ценным бумагам. Это может стать хорошим финансовым инструментом. У нас есть некоторый прообраз – зерновые и хлопковые расписки. Там нужно навести определенный порядок, но институт сам по себе великолепен – это достаточно хороший пример оборота имущественных прав, и, вполне возможно, стоит сделать его универсальным», – считает юрист.

Впрочем, по словам Айжан Наурзгалиевой, сил департамента по переработке при Минсельхозе недостаточно для охвата всей отрасли пищевой промышленности. Поэтому, по ее мнению, одно из предложений, которое стоит адресовать министерству экономики и премьер-министру, – создать при Министерстве сельского хозяйства или при Министерстве экономики РК комитет пищевой промышленности, который охватывал бы весь пищевой сектор. Иначе, по мнению эксперта, вопросы по единой статистике, по ритейлерам и другим сегментам так и останутся за кадром. «Для многих компаний проблема попасть в (розничную. – «Къ») сеть. К примеру, одно из производств молочной отрасли в Жамбылской области не смогло попасть в нашу розничную сеть, но их с удовольствием забрали российские сети. Теперь их натуральный сыр мы не видим, его благополучно приобретают российские потребители», – отметила Айжан Наурзгалиева.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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