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Прибыль торговых предприятий Казахстана уменьшилась на 0,8% во 2 квартале 2017 года

09.10.2017 10:37   465   0

Прибыльность деятельности торговых предприятий снижается, основное давление исходит от малого сектора. За 2 квартал текущего года предприятия оптовой и розничной торговли совокупно зафиксировали прибыль в размере 174,5 миллиарда тенге. Это на 0,8% ниже суммы чистого результата до вычета налогов за 1 квартал этого же года.

Ситуация с фиксацией прибыли при этом у крупных и мелких участников рынка была разной. Для крупных и средних предприятий квартал выдался традиционно более прибыльным, чем начало года - за апрель-июнь было заработано на 12,8% больше прибыли, чем за январь-март 2017 года, или 38,6 миллиарда тенге.

Надо отметить, что несмотря на квартальный рост, 2 квартал в этом году для таких участников рынка закончился менее удачно, чем 2 квартал 2016 года - минус 17,1%.

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Чистый результат малых торговых предприятий за 2 квартала 2017 года составил 135,8 миллиарда тенге, или в 3,5 раза больше, чем заработали совокупно крупные и средние торговые предприятия.

По сравнению с январем-мартом этого года результат снизился на 4,1%, или на 5,9 миллиарда тенге. В итоге рентабельность деятельности малых предприятий отрасли упала до 4,8% с 6,1% за квартал.

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Тем не менее, текущий год для таких организаций более прибыльный, чем прошлый - во 2 квартале 2016 года прибыль до налогообложения составила 91,8 миллиарда тенге, это на 47,9% меньше, чем в этом году.

Однако квартальное замедление поступления доходов в малом секторе в торговле происходит за счет уменьшения выручки от финансовой деятельности и прочих доходов, в то время как доходы от продаж растут - это свидетельствует о восстановлении ситуации в торговле, возвращении покупательского спроса.

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Реализация товаров и услуг малых торговых предприятий принесла во 2 квартале текущего года 2,9 триллиона тенге доходов. Это на 22,9%, или на 535,7 миллиарда тенге больше суммы за январь-март.

При этом доходы от финансирования в секторе упали на 16,8%, или на 1,3 миллиарда тенге. А поступление прочих доходов, в т.ч. помощь владельцев бизнесов, сократилась за квартал сразу на 27,4%, или на 31,8 миллиарда тенге.

Крупные и средние предприятия торговли за апрель-июнь от продаж заработали 1,5 триллиона тенге, или на 5,2% (+72,5 миллиарда тенге) больше, чем кварталом ранее.

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Доходы от финансовой деятельности, в т.ч. по банковским вкладам, за этот период выросли более чем в 4 раза и составили 39,6 миллиарда тенге.

Поступление прочих доходов при этом сократилось на 4,7% и составило 79,3 миллиарда тенге за 2 квартал.

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  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    30

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    57

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
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1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
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