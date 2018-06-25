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Прием к врачу подорожал на 8%, при это зарплаты врачей выросли всего на 2%

25.06.2018 09:40   721   0

Первичный прием к врачу подорожал на 8% за год, при этом зарплаты врачей и медперсонала выросли всего на 2%, с учетом инфляции покупательская спобоность медработников упала на 4%, передает Energyprom.kz.

За I квартал текущего года в сфере здравоохранения было оказано услуг на 241,9 млрд тенге - это на 3,6% меньше, чем годом ранее.

Примечательно, что при общем спаде по РК в обеих столицах отмечен прирост: в Алматы - на 1,8% за год, до 42,8 млрд тенге (это уже 17,7% от РК, против 16,8% годом ранее), в Астане - на 2,4% за год, до 36,7 млрд тенге (15,2% от РК, против 14,3% год назад).

В то время как услуги врачей общей практики уходят в минус (спад на 12,9% за год), специализированные услуги остаются востребованными: у врачей-специалистов - плюс 10,7% за год, у стоматологов - сразу +16,8%.

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Услуги больниц сократились год-к-году на 0,2%. В то же время, среди них услуги центров реабилитации, к примеру, выросли на 14% за год, услуги гинекологических отделений и роддомов - на 7,2%, психиатрических клиник - на 6,3%.

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По итогам мая первичный прием у врача составлял 2,4 тыс. тенге, на 8,4% дороже, чем годом ранее. На 7,6% выросли в цене услуги стоматологов (удаление зуба) - до 3,3 тыс. тенге.

Массаж шейно-воротниковой зоны подорожал на 8,1% за год, до 916 тенге за процедуру. Услуги санаториев - на 6%, до 9,8 тыс. тенге за сутки.

УЗИ брюшной полости по итогам мая стоило в среднем по РК уже 2,8 тыс. тенге, на 6,2% больше, чем год назад.

Общий анализ крови вырос в цене на 5,7%, до 878 тенге, мочи - на 4,9%, до 619 тенге.

Несмотря на заметное удорожание медуслуг, зарплаты в сфере здравоохранения и соцуслуг по итогам I квартала текущего года достигли всего 101,8 тыс. тенге - это лишь на 2,1% больше, чем годом ранее, а с учетом инфляции покупательская способность заработных плат сократилась год-к-году на 4,2%.

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