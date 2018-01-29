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Производители круп в Казахстане активно наращивают выпуск

29.01.2018 11:02   469   0

За прошлый год в РК произвели 185,7 тыс. тонн риса (+3,3% за год) и 70,5 тыс. тонн различных круп (+9,1%).

Рисоводство в РК сконцентрировано по большей части в Кызылординской области (174,9 тыс. тонн за 2017 год, +3,1% год-к-году). Здесь работают такие крупные компании, как, например, «Абзал и К» (шлифованный рис под брендом «Элита», включающий пять наименовании: «Маржан», «Янтарь», «Лидер», «Анаит», а также шлифованный дробленый рис), ТОО «Агро Холдинг Байконур» (рис «Iнжу Маржан», развесная продукция) и т.д.

Производство круп также на подъеме. Здесь ключевые регионы-производители - Павлодарская область (27,3 тыс. тонн, +13,7% за год), Астана (16,6 тыс. тонн, +12,5%) и Восточно-Казахстанская область (14,3 тыс. тонн, +9,2% за год). Среди наиболее известных крупных брендов - например, «Цесна» (ТОО «Концерн «Цесна-Астык»). Примечательно, что популярная в РК марка круп «Султан» принадлежит российской группе компаний «Пассим», и производится на территории производственно-складского комплекса в Новосибирске (в отличие от муки и макаронных изделий «Султан», которые производятся в Петропавловске АО «Султан-ЭММК»).

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Казахстанские производители обеспечили по итогам 11 месяцев 2017 года 95,3% спроса на крупы и рис. На внутреннем рынке использовано 57,2% ресурсов (производство + импорт), и еще 42,8% - отправлено на экспорт. Примечательно, что объемы экспорта выросли год-к-году сразу на 56,8%.

Крупы в магазинах и на базарах за год практически не подорожали, а в некоторых случаях - и подешевели.

Так, выросли в цене манная крупа (+1,7% за год по итогам декабря) и пшено (+1,3%). Подешевели рис (-0,6%), перловая крупа (-1,2%), овсяная (-4,5%), и заметнее всего - гречневая (сразу -28,7%).

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Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    125

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    58

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
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Цифра дня
в 11
раз выше
вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане, чем в Норвегии, согласно данным Всемирного Банка
Цитата дня
Мы считаем , что промежуточные цели, которые мы перед собой ставили, мы достигли. Тем не менее, процесс снятия обременения на активы Национального фонда, он еще продолжается
Данияр Акишев
председатель Национального банка Республики Казахстан
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