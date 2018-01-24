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Производство безалкогольных напитков в Казахстане выросло на 16%

24.01.2018 09:51   945   0

За 2017 год казахстанские компании выпустили 1,2 млрд литров напитков (на 16,5% больше, чем в 2016 году) и 544,5 млн литров минеральной и газированной воды (на 10,5% больше, чем годом ранее).

Для сравнения, показатели 2016 года уступали предыдущему году на 9% - для напитков и сразу на 18,7% - для питьевой воды.

Среди регионов-производителей безалкогольных напитков по итогам 2016 года лидировали Алматинская область (62,3% от РК), Алматы (11,9% от РК) и ЮКО (8,9% от РК). Именно ЮКО являлась также абсолютным лидером по производству минеральных и газированных вод - 46,5% от РК, кроме того в ТОП-3 вошла Акмолинская область - 13,5% и еще 9,2% обеспечили производители Алматы.

В ЮКО работают такие значимые предприятия, как завод безалкогольных напитков «Визит» (напитки «Легендарный Байкал», «Мохито», «Буратино», минеральная вода «Арасан Целебный», питьевая вода «Wizoff» и т.д.), ТОО «Алекс» (минеральная вода «Алекс Сарыагаш»), ТОО «Рауан» (напитки «Aloe Sun», «Oran Jus», «Bizon», «Fruit Life», питьевая вода «Aquatica» и прочие), ТОО «Юникс» (питьевая вода «Tassay», холодный чай «Tastea», напитки «Holiday», «Kazakhstan Cola» и т.д.) и прочие.

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Среди крупных компаний Алматинской области - АО «Galanz Bottlers» (напитки «Maxi Чай», «Laimon Fresh», энергетический напиток «Torpeda», питьевая вода «Sevens»), филиал «Аксенгир» ТОО «RG Brands Kazakhstan» (напитки «Lipton Ice Tea», «7UP», «Mirinda», энергетический напиток «Yeti», вода «A'SU» и прочие), Алматинский филиал «Coca-Cola Алматы Боттлерс».

В Алматы ключевые производители сектора - Компания «Raimbek Bottlers» (напитки «Лимоначчо», «Palma Fruits» и т.д.), «Либелла Боттлерс» (напитки «Натура», «Libella», «Extreme Кола», энергетический напиток «Red & Black Energy», квас «Купеческий», газированная вода «Veroni» и т.д.), компания «Обис» (напитки «Ups», «Фрутик», «Алачай», вода «Серебряная» и т.д.), ТОО «Комета» (вода «Calipso», детская питьевая вода «Calips’ик»), ТОО «Рикс Лтд» (энергетический напиток «Dizzy»), «Vita Bottlers» (вода «Vita») и т.д.

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В Акмолинской области действует АО «Кокшетауские Минеральные Воды» (минеральная вода и чай «Туран», новый бренд минеральной лечебной воды «Qulager-Burabay», напитки «Fru Sky»).

Казахстанские производители по итогам января-ноября 2017 года перекрыли 93,2% от спроса на напитки и воду.

На долю импорта осталось всего 6,8%. Впрочем, сами объемы импорта выросли за год сразу на 22,3%. 7,4% ресурсов в секторе (производство + импорт) уходит на экспорт, остальное реализуется внутри страны.

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Летом прошлого года был принят технический регламент ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», который вступает в силу только 1 января 2019 года.

Регламент вызвал споры среди производителей - с одной стороны, Евразийская экономическая комиссия признала, что новые требования необходимы для наведения на рынке порядка. С другой - были исключены понятие и нормативы физиологической полноценности питьевой воды, требования к маркировке о полезных свойствах воды и понятие физиологической полноценности воды. Это может вызвать увеличение доли обессоленной и фильтрованной воды на рынке, но подобный дистиллят не считается полноценным и полезным для человека.

К началу текущего года литр питьевой бутилированной воды стоил в магазинах и на базарах 77,9 тг, на 2,7% больше, чем годом ранее.

Дороже всего вода стоила в Костанае (88 тг за л, +3,3% за год), Алматы (87 тг за л, +1,2% за год) и Усть-Каменогорске (87 тг за л, +2,4% за год).

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Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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