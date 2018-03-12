Рафаэль Абыханов, «Казахтелеком»: «В наших продуктах для корпоративного бизнеса реализованы все мировые тренды»

В последние годы услуги телекоммуникаций пользуются все более широким спросом у компаний, работающих в самых разных отраслях экономики. В свою очередь, на волне прогнозов об экспансии таких трендов, как интернет вещей и большие данные, игроки мирового телекоммуникационного рынка обращают особое внимание на работу в корпоративном сегменте. О том, как развивается это направление в Казахстане, рассказывает главный директор по корпоративному сегменту АО "Казахтелеком" Рафаэль Абыханов.

- Рафаэль Еламанович, какие основные тенденции развития корпоративного сегмента в мировой практике Вы могли бы выделить на сегодняшний день?

- Сегодня рынок традиционного оператора не ограничивается телефонной связью, но охватывает множество других сфер - это финансовый сектор, розничная торговля, развлечения, логистика, бухгалтерия. Многие телекоммуникационные операторы рынка активно рассматривают возможности диверсификации и вхождения в смежные бизнесы, которые могут принести синергетический эффект. "Казахтелеком"тоже начинает входить в такие смежные бизнесы, как финансовые услуги, электронная коммерция, услуги М2М. В данный момент компанией разработаны инвестиционные проекты по развитию финтех-услуг и электронной коммерции.

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- В"Казахтелекоме"произошло разделение коммерческого направления компании на розничный и корпоративный сегменты. С какой целью было произведено это разделение и какие результаты оно принесло?

- Действительно, выстраивать сегментоориентированную модель мы начали еще в 2016 году, а в 2017 году наш коммерческий блок был разделен на сегмент физических лиц и юридических лиц (В2С и В2В). Это позволило "Казахтелекому"сфокусироваться на работе по отдельным направлениям, мы добились большей прозрачности, стали более понятны источники доходов и причины расходов. Поскольку было принято решение отказаться от сложной системы согласования, увеличилась скорость принятия решений, повысилась ответственность за результат со стороны как работников, так и руководителей дивизионов. Все это стало следствием одного главного фактора: каждый из дивизионов, сосредоточившись на своем сегменте, досконально знает о потребностях своих клиентов, что дает возможность оперативно реагировать на запросы рынка.

- С какими результатами закончил год дивизион по корпоративному бизнесу?

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- Несмотря на то, что во всем мире четко прослеживается тренд отказа от фиксированной телефонии и, соответственно, снижения получаемых от нее доходов, мы удерживаем позиции в этом сегменте рынка, и доля казахстанских предприятий, пользующихся стабильной и надежной фиксированной связью, остается достаточно высокой: 70 из каждых 100 юридических лиц пользуются услугами фиксированной телефонии.

Дивизион по корпоративному бизнесу также сохраняет лидирующие позиции на рынке широкополосного доступа. Очень важно, что на фоне роста отказа от услуги фиксированной связи мы смогли остаться в коридоре установленных плановых значений по оттоку абонентов. И все же мы отлично понимаем, что только внедрение и развитие новых услуг позволит нам сохранить позиции ведущего телекоммуникационного оператора.

В связи с этим, в рамках сегментоориентированной модели, о которой было сказано выше, мы ушли от предложения моноуслуг или пакетов и сконцентрировали усилия на комплексных решениях, разработанных с учетом специфики деятельности юридических лиц, ведь крупным корпоративным клиентам и малому бизнесу нужны совершенно разные продукты. Крупным корпорациям, например, интересно работать с "Казахтелекомом" как с компанией, которая полностью решает их проблемы в том, что касается предоставления услуг связи и IT-решений. Тогда как у сегмента МСБ совсем другие запросы, в соответствии с которыми мы пересмотрели существовавшую тарифную линейку и в результате получили хороший прирост абонентов. В 2017 году у игроков данного сегмента пользовался большим спросом тарифный план "Безлимитный Казахстан", предлагающий бесплатные звонки по всей стране. Небольшие фирмы с удовольствием пользуются этим тарифным планом и активно звонят своим клиентам и партнерам. Еще один продукт, пользующийся большим спросом у компаний, работающих в сегменте МСБ - тарифный план "Безлимитная Россия", который мы запустили на базе договора с коллегами из "Ростелекома".

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Кроме того, мы ввели специальные сегментированные предложения для сегмента B2G (отношения между бизнесом и государством), а также для наших партнеров, операторов связи. В частности, мы предоставляем сетевые ресурсы мобильным операторам, это большая работа, которая требует хорошей готовности сетей.

- Какое отражение находят глобальные тенденции в решениях и продуктах, предлагаемых "Казахтелекомом" корпоративному бизнесу в Казахстане? Какие продукты и услуги, предоставляемые компанией, наиболее востребованы и готов ли бизнес принять предлагаемые продукты?

- В проектах «Казахтелекома» активно реализуются такие мировые тренды, как BigData, M2M, информационная безопасность. Последняя тема очень актуальна в связи с ростом киберугроз, и услуги по защите и мониторингу информационной безопасности пользуются большим спросом у игроков банковского сектора. В наших планах запуск центра управления событиями информационной безопасности SecurityOperationCenter. Данная услуга обеспечит клиентов необходимыми инструментами автоматического выявления инцидентов и доступ к консультациям высококвалифицированных специалистов в области информационной безопасности в режиме 24/7. Это позволит клиентам сократить операционные затраты и повысить уровень защиты.

Кроме того, у нас есть проекты по развитию "умных городов", которые мы отрабатываем в Караганде, Астане, Актобе. В рамках этих проектов мы развертываем решения в области межмашинных коммуникаций (М2М), двигаемся в направлении BigData, которое связано с использованием больших массивов данных, а также в направлении blockhain.

Что касается готовности казахстанского рынка внедрять передовые решения, присутствующие в мировом тренде, то могу сказать, что бизнес активно принимает нововведения. Проект контрольно-кассовых машин (ККМ), например, "Казахтелеком"внедрил первым на постсоветском пространстве, и сегодня 85 тыс. клиентов ККМ подключают свои кассовые машины к общему центру, и эти данные хранятся в наших ЦОДах.

В последнее время со стороны бизнеса и государственных структур растет спрос на услуги видеонаблюдения для юридических лиц, а также на системы хранения данных. Данные нововведения позволяют обеспечить подключение камер клиентов к защищенному каналу связи и облачному хранению данных. Это решение актуально для местных органов власти и для МСБ - владельцев магазинов, офисов, промышленных помещений.

- Спрос на услуги центров обработки данных вырос несколько лет назад. Насколько сегодня среди корпоративных клиентов высок уровень доверия к облачным сервисам, и какую работу в развитии направления проводит "Казахтелеком"?

- За последние пять лет количество пользователей услуг ЦОД (Центр хранения и обработки данных - прим. автора) выросло на 22%, в том числе за счет компаний квазигосударственного сектора и банков второго уровня. Таким образом, статистика подтверждает высокий уровень доверия к облачным сервисам "Казахтелекома", а также к таким видам сервисов, как аренда стоек (rentarack) и размещение клиентского оборудования (collocation), предоставляемым на платформе ЦОД.

Вместе с тем, постоянно растущие информационные потоки, а также реализация инициатив в рамках программы "Цифровой Казахстан" предъявляют новые требования к системам передачи, обработки и хранения данных. В скором будущем к цифровизации процессов должны будут прийти промышленные предприятия, сектор ЖКХ, что в свою очередь означает появление колоссальных объемов информации, которую надо собирать и обрабатывать. То же самое относится к системам видеонаблюдения. Данные, полученные с камер, правоохранительные органы в идеале должны хранить хотя бы 30 дней, но сегодня частные компании зачастую не могут обеспечить хранение данных более чем на сутки.

Наши ЦОДы смогут обеспечить как существующие, так и растущие потребности бизнеса и государственного сектора, к тому же "Казахтелеком" непрерывно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. В частности, в этом году мы планируем провести сертификацию UpTimeInstitute центра обработки данных в Павлодаре, который является одним из самых крупных на территории СНГ и единственным в Казахстане, соответствующим по уровню надежности классу TierIII.

- В последние годы акцент на развитие корпоративного сегмента делают и мобильные операторы. Чем, по Вашему мнению, вызван этот интерес и каковы конкурентные преимущества Вашей компании перед коллегами по рынку?

- Нет ничего удивительного в том, что мобильные операторы, охватив рынок физических лиц, начали двигаться дальше и зашли в корпоративный сегмент. Продукты, которые они предлагают для корпоративного бизнеса, отвечают мировым трендам, но имеют ряд ограничений, связанных с технологическими особенностями мобильной сети. Наше главное преимущество - надежные фиксированные сети, позволяющие передавать большой объем информации. Это важно для государственных организаций, для бизнеса. Возможно, в будущем, когда в Казахстане заработают сети стандарта 5G, позволяющие передавать большие объемы данных для тех же систем видеонаблюдения, М2М и финтеха, этот фактор станет менее важным. Мы не опасаемся конкуренции со стороны мобильных операторов и даже приветствуем ее, потому что она подстегивает рынок. Но пока мировые тенденции свидетельствуют, что на базе фиксированной инфраструктуры развитие сервисов для корпоративного бизнеса оказывается наиболее продуктивным.

Кроме того, мы предлагаем бизнес-структурам конвергированные пакеты, сочетающие услуги фиксированной и мобильной связи. Данный продукт обеспечивает возможность бесшовного перевода звонков с мобильного терминала на городской и обратно, возможность проведения конференций внутри групп и доступ к другим полезным сервисам, приятным бонусом является также и экономичность решения. С учетом меняющихся тенденций ведения бизнеса, растущей потребности корпоративных клиентов в мобильности, данные пакеты становятся незаменимыми для корпоративных клиентов.

Важным доводом в пользу выбора решений "Казахтелекома"является высокое качество сервисного обслуживания юридических лиц и подход к работе с абонентами. "Казахтелеком" перешел к новой концепции клиентоориентированности, направленной на то, чтобы предвосхищать желания клиента. Так, в прошлом году в нескольких городах Казахстана мы провели встречи с представителями регионального бизнеса и местными властями, и рассказали о наших продуктах и планах, а также о плюсах, которые могут принести эти продукты предпринимателям и государственным структурам. Мы постоянно отслеживаем уровень удовлетворенности услугами и качеством их предоставления, ведь не получая обратной связи и не понимая истинных потребностей бизнеса, получится игра в одни ворота. Практику встреч с представителями предпринимательского сообщества и госсектора "Казахтелеком" внедрил осенью прошлого года и продолжит в этом году. Такой подход позволит оптимизировать процессы внедрения новых сервисов для бизнеса.

- Расскажите, пожалуйста, какие еще продукты и решения «Казахтелеком» предложит корпоративному сектору в 2018 году?

- В нынешнем году мы планируем запустить Открытую цифровую платформу для бизнеса. В данном продукте будет реализована система цифровых взаимоотношений всех участников рынка, представителей бизнеса и государства, объединенных единой информационной средой. Благодаря применению самых современных цифровых технологий игроки корпоративного сектора получат доступ к широкому спектру государственных услуг, необходимых для ведения бизнеса, и получат возможность сократить транзакционные издержки. Еще один продукт, который наша компания намерена вывести на рынок в ближайшее время - e-Health, единый облачный интернет-ресурс для взаимодействия медицинских организаций и населения. Кроме того, в текущем году мы также хотим оптимизировать тарифную линейку для В2В сегмента. В частности, планируется расширить пакетные решения за счет введения новых сервисов, таких как видеонаблюдение, облачная бухгалтерия и сервисы М2М.