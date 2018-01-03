Ритейл: потребительский спрос восстанавливается

Ритейл, пожалуй, одна из неизменно растущих отраслей. По итогам 11 месяцев объемы ритейла достигли уже 7,77 трлн тенге - сразу на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а с учетом инфляции, рост физических объемов розничной торговли составил 6,1%. По традиции «Къ» публикует мнения игроков рынка: каким был для них уходящий год и чего они ожидают уже в следующем году.

Немного статистики

Согласно исследованиям, опубликованным на energyprom.kz, по итогам 2016 года реальный годовой рост составлял всего 2%, по итогам 2015 - и вовсе наблюдался спад объемов на 2,5%. Растет и оптовая торговля, хотя и не столь быстрыми темпами. За январь-ноябрь ее объемы достигли 17,08 трлн тенге - на 7,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Реальный рост составил с учетом инфляции всего 1,2%, но по сравнению с прошлым годом - и это позитивный показатель. Так, по итогам 2016 года в оптовой торговле отмечался спад показателей на 4% к 2015 году (ИФО - 96%).

Валовая добавленная стоимость торговли достигла по итогам января-сентября 2017 года 5,3 трлн тенге - на 3% больше, чем годом ранее. Это лучше прошлогодних показателей: по итогам 2016 года ВДС торговли показывала спад на 2% к 2015 году. Впрочем, общий реальный рост ВВП РК в текущем году (за 3 квартала) составлял 4,3%.

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Таким образом, несмотря на рост, доля оптовой и розничной торговли в ВВП страны составила по итогам 3 кварталов всего 15,7% (для сравнения, по итогам 2016 года было 16,8%, в 2015 - 17,1%).

В целом - это позитивный результат, так как доля торговли сократилась не за счет спада в отрасли, а за счет усиленного роста реального сектора: так, ВДС в сфере производства товаров достигла по итогам января-сентября текущего года 12,81 трлн тенге, сразу +6,8% к аналогичному периоду годом ранее, что составило уже 37,6% от ВВП, против 36,5% по итогам 2016 года.

В 3 квартале 2017 года КС МНЭ РК было проведено выборочное обследование 1 465 торговых предприятий, в том числе 621 предприятие розничной торговли (42% от общего числа опрошенных), 832 - оптовой торговли (57%) и 12 - торгового посредничества (1%).

По сравнению с предыдущим кварталом, по оценкам респондентов, торговая сеть несколько изменилась. Так, об увеличении числа торговых точек заявили 2% оптовиков и 2% предприятий ритейла, о росте торговых площадей - 1% оптовых и 2% розничных торговых компаний. Уменьшение числа торговых точек наблюдается для 2% оптовых и 4% розничных предприятий, сокращение площадей - для 2% оптовых и 3% розничных.

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В IV квартале 2017 года, по мнению предпринимателей, ожидается улучшение экономической конъюнктуры торговых предприятий.

У самих же участников рынка мнения несколько разделились. Кто-то отмечает существенный рост, кто-то, напротив, заверяет: год был тяжелым.

ТРЦ и техника

«Показатели 2017 года отличаются положительной динамикой по сравнению с предыдущим периодом. Ключевые изменения - это увеличение посещаемости до 38% в месяц, и, соответственно, рост оборота до 20%, средний чек сохранил уровень прежнего года.

В предстоящем 2018 году мы ожидаем рост посещаемости и продаж, что связано с трендом роста экономики внутри страны. Поведение потребителя стало более лояльным к импульсивным покупкам, позитивная тенденция уверенности в завтрашнем дне и отсутствие острой необходимости в накоплениях», - отметил директор ТРЦ «MART» и ТК «MART Village», Руслан Ерекешев.

Бытовую технику, как оказалось, казахстанцы тоже достаточно активно покупали.

«2017 год можно назвать годом активного роста и восстановления. Прирост отдельных категорий техники составил от 30% до 50%. Тот отложенный спрос, который был в период волатильности обменного курса, реализовался в 2017 году. Можно также говорить о восстановлении потребительского доверия и уверенности населения в стабильной экономической ситуации. Объемы компании значительно приросли за счет роста рыночной доли, увеличения средней цены и торговых площадей. Средний чек также увеличился, при этом доля продаж по кредиту выросла.

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Я не вижу каких-либо обозримых угроз и вызовов для рынка. Считаю, что будет рост, но с меньшей динамикой по отношению высокой базе в 2017 году. Уверен, что главным трендом будет рост онлайн-продаж, а основными драйверами станут смартфоны. Их доля превысит 45% от всего рынка бытовой техники и электроники», - поделился мнением коммерческий директор АО «Technodom Operator» Сергей Ким.

Сладости и радости

«Для казахстанских кондитеров год был хорошим – все отечественные производители демонстрируют в этом году рост в среднем от 10% до 20%. В принципе, продается весь ассортимент и существенных изменений в структуре потребления не замечаем. Как обычно, сохранилась сезонность – летом чаще продолжают покупать карамель, зимой шоколадную продукцию. Перед новым годом, преимущественно шоколад, шоколадные конфеты, различные наборы и новогодние подарки. У нас население растет, в среднем, на 3% в год и, соответственно, растет и потребление. В основном, рост объемов произошел в основном за счет роста экспорта, понемногу отвоевываем рынок у импортеров. В сравнении с 2016 годом мы «отвоевали» - 2-3% рынка – было примерно 49% стало порядка 51%. Новых игроков, если говорить о казахстанских, то их не прибавилось, а если об иностранных, то стоит отметить, что сильно выросла доля «КДВ-групп» (пищевой холдинг, специализирующийся на выпуске снэков и кондитерских изделий, один из крупнейших в России. Производит более 50 тонн кондитерских и снековых изделий в час) – они наращивают обороты, для Украины Казахстан по прежнему является одним из основных покупателей, но новичков тоже нет.

По 2018 году есть желание сохранить динамику, планы у всех компаний – рост. Но, я думаю, он не будет столь динамичным. Потому что основной рост у нас был за счет «дорогого рубля», что позволило отечественным импортерам иметь курсовое преимущество. Но оно было временным и исчерпало свой эффект – в течение года мы видим, что рубль стабильно держится на уровне 5,7-5,8 тенге за рубль. Теперь будем различными маркетинговыми мерами повышать лояльность отечественного производителя, запускать рекламные компании. Будем выводить новинки и думаю, что доля на отечественном рынке будет расти, полагаю, что рост будет в пределах 5-10%. В целом, динамика замедлится. Из новинок – фабрика «Баян-Сулу» в ноябре запустила две линии абсолютно нового продукта в Казахстане – аналог «Марса», «Сникерса», «Твикса», думаю, что в течение следующего года продукт распробуют», - рассказал президент ассоциации кондитеров Казахстана Алихан Тагатбек.

Что же касается интересного проведения досуга, то для крупного игрока год оказался достаточно сложным.

«Мы считаем, что этот год был самым трудным за всю нашу тридцатилетнюю историю. У нас ощущение, что спрос покупательский стал пониже, люди вынуджены гораздо более тщательно подходить к выбору товара – ищут товар подешевле, при этом, естественно, не хотят сильно потреять в качестве. Покупатели, которые готовы переплачивать, как это было раньше, за сервис, удобное расположение, приятно пахнущие магазины и торговые центры – их стало существенно меньше. И мы вынуждены перестраивать свою товарную матрицу и активнее, чем раньше, завозить товары, которые произведены в Южной, развитой части Китайской Республики. Раньше наши покупатели смотрели на это без энтузиазма, но сейчас чувствуется, что многие вынуждены идти на такой компромисс. Самый яркий пример на наших полках: в прошлом году из сегмента детских игрушек, конструкторов мы были одним из редчайших сетей в мире, где в продаже было только «Lego» - дорогой, но очень качественный датский бренд. С конца прошлого года, а в этом году особенно активно мы заводим конкурирующие с этим брендом другие конструкторы: польский «Kobi», который примерно на 25-30% дешевле и известные китайские конструкторы «Banbao», и то и другое покупают, при этом и «Lego» покупают, но меньше. У наших покупателей стало больше выбора – наверное, это хорошо, потому, что и дети тоже разные. Книги продолжают радовать и удивлять – мы уже больше 10 лет исходим из того, что вот-вот на них начнется спад интереса. Все переходят на электронные книги. Но продажи книг продолжают расти – в среднем за последние годы мы ежегодно наблюдаем рост продаж книг на 10%.

Чек в наших магазинах ощутимо упал, примерно на 25% в сравнении с прошлым годом, но количество покупателей гораздо больше, чем в 2016 году. Оборот в сравнении с прошлым годом идет на 7-8% больше, чем в прошлом. Рост есть, он экстенсивный – площадей стало больше. В «штуках» мы продали товаров больше, но так как мы стали продавать более дешевые товары наша наценка меньше и это сказывается на конечном результате. По-прежнему продолжает расти объем онлайн продаж, хотя скорость роста замедлилась, примерно 5% от общего оборота составляют интернет продажи. В конце 2016 года понимали, что 2017 будет тяжелым и наши прогнозы совпали.

В следующем году мы особо не планируем расширяться, самые нерентабельные магазины будем сокращать – мы согласны с людьми, которые про розницу в Казахстане говорят, что идет укрупнение: сети избавляются от небольших и неудачных магазинов и наращивают площади в успешных. Мы надеемся, что стабилизация на рынке цен на нефть должна маленько успокоить наших покупателей. Последние лет 10-15 мы ощущаем – когда цена на нефть хорошая, у нас у покупателей настроение лучше, и они готовы тратить больше. Когда тенденция цен на нефть не хорошая, люди начинают придерживать деньги и думают не о том, чтобы ходить по нашим магазинам. Мы надеемся, что в этом плане будет получше, но твердо разделяем мнение, что хороших и богатых лет, как были уже не будет и в любом случае нужно сокращать издержки, менее рентабельные магазины. Из неприятного – у нас не будет достаточно денег, чтобы развивать компанию, инфраструктуру, покупать программы, без чего крайне тяжело выживать на сегодняшний день. Пока не удается заработать достаточно денег, чтобы идти в ногу с прогрессом. Так что, в этом плане год тоже будет тяжелым. Продолжим делать магазины, где всем членам семьи интересно. В этом плане чувствуется, что то ли у людей больше времени стало, то ли они стали больше уделять внимания развитию своих творческих способностей – спроса на товары для хобби и творчества, настольные игры и прочие товары для досуга набирают оборот и есть ощущение, что доля таких товаров продолжит расти», - рассказал акционер группы компаний «Меломан» Александр Дериглазов.

Фрашчайзинг

«2017 год был не таким легким для франчайзинга. Этому способствовало всеобщая стагнация экономики, снижения потребления и в целом снижение рынка. Кризис задел и франчайзинг, и поэтому мы могли наблюдать закрытие ряда франчайзинговых точек.

Конечно, это не было массовым явлением, как в других сегментах. Но, тем не менее, это сказалось, например, в перегретых секторах как общественное питание и ритейл. В качестве примера можно привести закрытие одной из точек «Шоколадница» и магазина «Carrefour». Ряд компаний отказались от формы франчайзинга, перейдя на старую систему. Это коснулось и сектора недвижимости, который переживает не лучший период.

Поэтому мы не можем говорить о приходе каких-то мировых знаковых брендов. Но зато можем сказать о том, что ряд наших компаний добились успеха и стали переходить на франчайзинговые системы. Некоторые бренды готовят выход своих франшиз. А такие бренды, как сеть кофейни «Sabayon», продают уже свою франшизу на рынки СНГ и Китая.

Статистику всегда трудно приводить, потому что не было крупного исследования по франчайзингу в Казахстане, но примерно можно сказать, что франчайзинг не сильно потерял в этом году. На место выбывших, прибыли другие, что говорит о большем потенциале рынка.

Я бы охарактеризировал этот год для франчайзинга как стабильный. Мы, конечно же, не можем анонсировать выход компаний на наш рынок, пока не получим официального подтверждения, но хотелось бы сказать, что рынок иностранных франшиз у нас достаточно укомплектован, хотя мы и ждем несколько интересных концепций мирового уровня. Сегодня рынок франшиз так быстро трансформируется, что крупны гигантов активно теснят новые концепции. Новое время задает новые вызовы, а значит многим франшизам, работающим по старинке, приходится приспосабливаться к новым веяниям. И казахстанский рынок не останется в стороне. Мы активно развиваем местное содержание и прилагаем все усилия для того, чтобы доля отечественных франшиз увеличивалась. Сегодня доля отечественных франшиз на рынке не более 20%, хотя в развиты странах цифры доходят на 90%. Нам нужно еще много работать. В целом, кризис оказывает и позитивное влияние, в силу недостатка средств компаниям сегодня выгодней развиваться через франчайзинг. Так было в истории, так, думаю, будет и у нас. Плюс, большие надежды мы связываем с программой массового предпринимательства и программами кредитования «Даму». Также мы активно работаем с акиматами в плане информационной поддержки, что дает уже результаты в виде появления новых региональных франшиз.

В 2018 году мы ожидаем небольшой рост, осторожный оптимизм - 10-15%. Сегодня у нас работаю около 400 франчайзинговых систем, а сам рынок оценивается в районе $2.2-2.5 млрд», - поделился наблюдениями президент казахстанской ассоциации франчайзинга Бекнур Кисиков.

E-commerce

«2017 год однозначно был очень успешным для e-commers в Казахстане по нескольким причинам. Во-первых, впервые e-commerce в Казахстане, именно казахстанский внутренний e-commerce, превысил 1 млн доллоров, причем в долларовом эквиваленте, что говорит об очень хороших показателях. Если смотреть, сравнивать со странами бывшего Союза - мы сейчас 3 рынок после России и Украины, опережая все остальные страны, причем опережая практически все остальные страны вместе взятые.

Электронная коммерция – это, наверное, один из немногих сегментов в Казахстане, который растет из года в год, наши кризисные последние годы, при этом растет не только в тенге, но и в долларовом эквиваленте, что говорит о том, что он действительно растет выше всего остального рынка.

В этом году казахстанские интернет-компании внезапно поняли, что они стали уже достаточно большими для Казахстана, выросли из коротких штанишек и стали смотреть на Среднюю Азию в целом. Особенно, в связи с тем, что произошли достаточно сильные изменения в Узбекистане. Очень многие казахстанские бренды сейчас выходят на узбекский рынок и заодно выходят и на киргизский и таджикский. В частности, можно вспомнить такие компании как «Ticketon», который в этом году вышел сразу в четыре страны Средней Азии. Еще можно вспомнить такие компании как группу компаний «Choco», которая тоже выходит в Среднюю Азию, «Колеса» разговаривают с Узбекистаном. Очень много казахстанских игроков выходит туда.

Я думаю, что в 2018 году будет много новостей как раз про Среднюю Азию. Для Казахстана это большой шаг, потому что в Средняя Азия - это 73 млн человек. На минуточку - это как половина России и понятно, что для нас это очень большой рынок или 18 млн в Казахстане или 73 млн в Средней Азии. Однозначно - это более вкусный рынок.

Что ожидает 2018 году? Во-первых, я считаю, что ассоциация казахстанского интернет-бизнеса проделала огромную работу вместе с «Атамекен». На следующий год мы пролабировали много сильных вещей. Недавно президент подписал Налоговый кодекс и, если нас не обманули, то в нем должна появиться строчка о том, что интернет-магазины с будущего года освобождаются от НДС. Это даст огромный толчок рынку. Кроме тог, мы пролабировали огромнейший PR в рамках всей страны именно e-commerce и интернет-коммерции и интернета в целом. На улицах наших городов появятся вместо социальной рекламы билборды такого содержания: нужно платить штраф - плати через интернет, нужно оплатить коммунальные услуги - плати через интернет, хочешь пойти в кино или театр – ищи билеты в интернете. Мы будем всячески говорить людям, что надо все делать через интернет. Почему это нужно? Да потому, что мы, в отличии от России, в 7 раз хуже покупаем в интернете, то есть количество людей, которые находятся в Интернете у нас и в России практически одинаковы – проникновение равное. Но в России онлайн покупает 70% находящихся в интернете, у нас только 10%. Нужно срочно менять эту цифру. Я уверен, что в 2018 году рост e-commerce продолжится, продолжится появление новых игроков, но все же, все больше и больше ресурсов будут забирать крупнейшие игроки, они просто будут постепенно монополизировать рынок в своих сегментах - это нормальная практика для интернета. Сильная капитализация крупнейших игроков будет продолжаться. Ранок вырастет минимум на 30%, а максимум на 50%», - рассказал президент ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин.

Орехи-ягоды

«В 2017 году ассоциация подготовила две дорожные карты развития, «Жаңғақ-2050» - развитие орехоплодной отрасли и «Жидек-2050» развитие плодово-ягодной отрасли. Мировое потребление орехов ежегодно растет. В Республике наибольшее количество орехов произрастает разрознено, в основном в личных подсобных хозяйствах. Крестьянские и фермерские хозяйства только начинают возделывать сады, за последние два года крупными сельхозпроизводителями только в Алматинской области посажено около 250 га промышленных садов грецкого ореха. В этом же году в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области проведена закладка первого экспериментального демонстрационного орехового сада в Казахстане на 20 гектарах. В нем высажены 19 сортов грецких орехов и 12 сортов фундука. Закладка демонстрационного сада – это важное агротехническое мероприятия, позволяющее вести научную работу по районированию сортовых саженцев. Посаженные сады дадут первый урожай через 5-7 лет. Тот же орех, что мы видим на прилавках, прибывает из Китая, Ирана, Кыргызстана. Развитие орехоплодной и плодово-ягодной отраслей Казахстана к 2050 году будет приносить ежегодный доход от производства, переработки и экспорта орехов и ягод около 350 млн долларов.

В данный момент разговор об экспорте не идет поскольку промышленные ореховые сады только стали возделывать в Казахстане, а посадка ягодников занимает небольшую территорию, и объем собранных ягод не покрывает требования внутреннего рынка. В то же время перспективные сорта персиков, абрикосов и сливы дают хороший урожай и именно эти плоды уходят на рынок стран СНГ и Китая. Если говорить в целом, для нашей отрасли 2017 год был достаточно успешным», - отмечает председатель правления Казахстанской ассоциации производителей и переработчиков орехов и ягод Сергей Терещенко.

Что касается 2018 года, то в планах ассоциации реализация дорожных карт развития «Жаңғақ -2050» и «Жидек-2050», разработка и реализация эффективной инвестиционной политики отрасли, разработка системы сертификации орехоплодной и ягодной продукции, проведение областных, республиканских и международных семинаров, круглых столов и конференций для обучения специалистов, создание полевой школы ореховодов «Алтын жаңғақ». Кроме того запланирована закладка питомников в Южно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях для проведения агробиологических работ по районированию высокопродуктивных сортов орехоплодных и ягодных культур (с применением технологий in vitro, зимней и летней окулировки саженцев) общей площадью 100 га, с современной материально-технической базой для обеспечения выращивания качественного сортового посадочного материала в количестве 1 млн штук.