Рональд Бинковски, Microsoft: «Если вы хотите, чтобы в Казахстане развивались инновации, то нужно защитить их как интеллектуальную собственность»

В своем эксклюзивном интервью «Къ» генеральный директор Microsoft в Казахстане, руководитель регионального офиса в СНГ Рональд Бинковски рассказал о тенденциях развития современных цифровых технологий в мире, поделился планами компании в Казахстане, а также дал свои рекомендации по развитию цифрового будущего в нашей стране.

– Какие технологии, на Ваш взгляд, станут основополагающими в цифровой модернизации будущего?

– На мой взгляд, все достаточно просто. Технологии развиваются очень быстро и интенсивно, но мне хотелось бы выделить несколько основных моментов. Во-первых, это искусственный интеллект (AI, artificial intelligence). Особенно это касается систем machine learning, которые могут обучаться самостоятельно в процессе работы. Это очень мощная тенденция, и она будет реализована во многих сферах нашей профессиональной и частной жизни. Эта технология становится все более и более зрелой, и я ожидаю повышения роли искусственного интеллекта в аналитических системах и экономике, основанной на знаниях.

Во-вторых, наиболее важным аспектом технологий будущего я бы назвал их адаптивность. Технология должна быть открытой для всех новых изменений. Я думаю, что те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас, – это начало новой эры, в которой с помощью технологий создается своего рода параллельный и очень устойчивый мир. И как вы видите, Microsoft играет большую роль в развитии этой эры, потому что находится на передовой линии.

Qualcomm оштрафована на $773 млн за монополию

– Каково видение цифрового будущего в мире по версии Microsoft?

– Это именно то, чем мы занимаемся – выстраиваем и формируем цифровое будущее. С одной стороны – Microsoft улучшает существующие технологии, совершенствуя их функциональность и перемещая их в облачную модель. Голосовой помощник Cortana – один из примеров того, как благодаря искусственному интеллекту пользователь может общаться с компьютером «на человеческом языке». Другой пример – реализация аналитических функций и искусственного интеллекта в облачных системах Azure. Еще один пример – Skype Translator, переводчик речи в режиме реального времени – результат наших многолетних исследований, с которым языковые барьеры во всем мире могут полностью исчезнуть.

Представьте себе мир, в котором авиарейсы никогда не задерживаются из-за механических неполадок. Мир, в котором умные бизнес-центры автоматически выбирают для вашей встречи подходящий конференц-зал. Мир, в котором методы лечения заболеваний выбираются персонально на основе ДНК пациента, что помогает улучшить его здоровье и существенно повысить качество жизни. И, наконец, мир, в котором каждый человек может быть более креативным, быстрее принимать решения, внедрять новые технологии и воплощать в жизнь свои идеи. Это то, что Microsoft называет цифровой трансформацией.

Polymetal сообщила о приросте рудных запасов на месторождении Комаровское

– Сейчас мы наблюдаем многочисленные угрозы со стороны киберпространства. Каковы основные угрозы и как им противостоять?

– Для меня киберпространство – это мир, который начинает существовать параллельно с физическим. И этот мир превращается в обычную социальную среду со своими преимуществами и недостатками. Конечно же, очевидный недостаток этой среды – киберугрозы и проблемы безопасности. Эти угрозы полностью отличаются от тех, к которым мы привыкли в физическом мире. Я думаю, что эти технологии оказывают сильнейшее влияние на общество, бизнес, политику и обычных людей, и нам нужно сделать так, чтобы это влияние не было негативным. Для этого нам потребуются новые средства.

Давайте признаем, что в нашем опутанном вычислительными сетями мире эффективных поисковиков, мощных вычислительных ресурсов и огромных хранилищ данных каждый, у кого есть большое желание, сможет собрать данные о вашей жизни. Как потребитель вы должны соблюдать базовые меры предосторожности, использовать надежные пароли и регулярно обновлять программное обеспечение. На организации ложится дополнительная обязанность. Им нужно обучить своих сотрудников правилам безопасности, использовать все доступные средства управления доступом и развернуть доказавшие свою эффективность решения для обнаружения угроз.

За год доля интернет-платежей казахстанцев в объеме рынка выросла с 3,5% до 9%

Одна из самых эффективных мер защиты от киберугроз, например, от вирусов, которые блокируют компьютер с требованием выкупа, – регулярное обновление ПО на устройствах, независимо от того, какую именно операционную систему Windows вы используете. Руководителю ИТ-отдела необходимо устанавливать последние обновления в своей организации. Команда разработки Windows прилагает все усилия для того, чтобы вы регулярно получали обновления высокого качества, которым доверяют сотни миллионов пользователей. Они проводят несколько тысяч ручных и автоматических тестов, чтобы создать обновления, защищающие вашу систему от множества различных угроз. Например, пользователей последней версии Windows 10 не затронула атака вируса Wanna Crypt.

Защитите свое устройство от угроз из нежелательных электронных писем. Это особенно важно, так как более 90% кибератак начинаются с перехода по ссылке в фишинговом письме. Уменьшите количество спама и вредоносных ссылок, включив фильтрацию почты (эта функция встроена в такие службы как Outlook.com), и всегда используйте антивирусное программное обеспечение, например, Защитник Windows.

Реализуйте резервное копирование с защитой данных (службу защиты данных) в облаке и на локальных устройствах. Наличие нескольких версий ваших данных с резервным копированием и защитой (например, с помощью двухфакторной проверки подлинности) – важнейший уровень защиты, который поможет уберечь ваши данные от воздействия вредоносных программ. Облачные системы – отличное решение в данном случае.

– Что делается со стороны компании в области интернета вещей?

– Достаточно много. Платформа Azure является стартовой точкой для нескольких тысяч приложений, разрабатываемых Microsoft и ее партнерами. Каждый день появляются новые реализации интернета вещей. В Загребе, например, работает решение для работы с открытыми данными на основе Microsoft Azure, с помощью которого городские службы и простые жители могут совместно улучшить свой город. Жители города могут сообщить о недостатках, отслеживать ход их устранения и просматривать фотоотчеты о результатах с помощью приложения MyZagreb. Кроме того, данные доступны в открытом формате, что позволяет предпринимателям разрабатывать соответствующие приложения, предоставлять необходимые услуги и развивать новые виды бизнеса на основе этих данных.

– Как бы Вы описали ситуацию с пиратством программного обеспечения в Казахстане?

– Это важная тема. Так как программное обеспечение это не материальная вещь, его легко использовать не по назначению и очень легко украсть. Здесь не может быть никаких сомнений – это неправильно и противозаконно. Это настоящее воровство и преступление. Но это только одна сторона проблемы. Вторая сторона касается защиты прав и интеллектуальной собственности. Это очень важный аспект для экономики и для общества в каждой конкретной стране. Если вы хотите, чтобы в Казахстане развивались инновации, то нужно защитить эти инновации и соответствующие материальные ресурсы как интеллектуальную собственность. Поэтому я думаю, что дело не в том, что тот или иной пользователь установил пиратское программное обеспечение, а в культуре и в будущем страны в целом. К счастью, в наших обсуждениях с правительством, различными учреждениями и государственными предприятиями мы пришли к выводу, что все они хотят использовать легально приобретенное программное обеспечение и понимают, что защита интеллектуальной собственности – важный шаг в создании экономики на основе знаний.

– Какие советы Вы могли бы дать казахстанским компаниям в вопросе успешной модернизации бизнеса к постоянно меняющимся условиям цифрового развития?

– Прежде всего тщательно проанализируйте, что у вас есть и что вы хотите получить в ближайшем будущем. Поймите, дают ли текущие системы возможности для роста и конкурентные преимущества. Или ваши системы, напротив, имеют четкую модель и не обладают гибкостью. Я бы начал с этого и разработал бы план действий для перехода на цифровые технологии, чтобы вы получили все преимущества этих технологий. После я начал бы изменять этот план действий в соответствии со своими потребностями. Этот процесс займет некоторое время, но в результате вы получите сценарий, который наиболее точно соответствует вашим потребностям. Обращайтесь за помощью к специалистам, которые могут вам помочь. Microsoft с удовольствием окажет необходимое содействие. И еще одна вещь – не инвестируйте средства в технологии, которые перестанут использоваться в течение короткого времени. Будьте гибкими, открытыми и правильно оценивайте ситуацию на рынке.

– Если говорить о полном переводе всей экономики Казахстана на цифровые технологии, то какой совет Вы могли бы дать?

– Здесь есть два аспекта: доступность технологии и то, как она используется. Я не думаю, что в Казахстане есть проблемы с доступностью технологий. Но если взглянуть на стоимость использования технологий и на качество систем, банковских систем и т. д., то ситуация требует очень быстрых изменений для приведения этих технологий и систем в соответствие с мировыми стандартами. В конце концов, если Казахстан хочет быть на том же уровне развития технологий, что и страны со средним уровнем развития, то у него есть все шансы не только достичь этого уровня, но и превзойти его. Поэтому если бы я отвечал за принятие решений в Казахстане, то стремился бы не к тому, чтобы «выйти на один уровень с западным миром или с современным миром», а поднял бы планку намного выше по сравнению с другими странами. Для этого нет никаких препятствий.

– Как, на Ваш взгляд, повлияет цифровая модернизация на взаимоотношения сотрудников компаний с работодателями и вообще на процессы работы компаний?

– Эти изменения уже происходят в последние годы. Технологии позволяют сотрудникам быть ближе к своим компаниям. Иногда это хорошо, иногда плохо. Но самое большое преимущество заключается в том, что сегодня сотрудники вовлечены в развитие и ежедневное улучшение бизнеса и тесно связаны с теми людьми, которые управляют им.

Это позволяет существенно улучшить процедуру ведения бизнеса. Раньше в компаниях с жесткой иерархией и большим объемом бумажной работы у вас, как у генерального директора, было довольно слабое представление о том, что происходит среди обычных сотрудников. Получаемые вами сведения проходили через такое количество уровней иерархии, что обычно сильно искажались. Но сегодня, если вы грамотный руководитель, правильно управляете компанией и хотите получать всю информацию о том, что происходит, вы можете включить в этот процесс своих сотрудников, так как они играют очень большую роль в улучшении бизнеса, в том, чтобы определить, что идет правильно и куда необходимо инвестировать средства.

Это также повысит лояльность сотрудников. Они почувствуют, что являются частью бизнеса, связаны с компанией и что компания является частью их жизни. Они поймут, что не просто зарабатывают деньги, но и сами могут создавать среду, в которой работают. Поэтому я думаю, что если правильно реализовать эту концепцию, это позволит получить огромные преимущества как для работодателя, так и для сотрудников, и вывести бизнес на новый уровень.

– Как Вы счтаете, может повлиять на бизнес развитие дополненной и виртуальной реальности?

– Как и любые другие инновации. Сначала бизнес попытается использовать эти модели. Будет допущено множество ошибок и открыто множество новых возможностей. Также будут созданы новые бизнес-модели и появятся новые возможности для людей. Например, в HoloLens реализована новая голографическая технология, и она может применяться не только в играх. Например, с ее помощью мы можем предложить качественно новые инструменты для обучения в медицине, так как она позволяет создать проекцию человеческого тела в полном размере. Эта технология может помочь хирургам в проведении операций на спинном мозге и снизить риски. Технология HoloLens стала ключевым инструментом для специалистов по обслуживанию лифтов компании ThyssenKrupp, которые используют интерактивные диаграммы для диагностики и ремонта сложных механических систем. И на этом возможности применения HoloLens не заканчиваются.

– Как видит себя Microsoft в наступающем цифровом будущем?

– Я думаю, что именно сегодня будущее для Microsoft выглядит наиболее впечатляющим. Компания находится на рынке уже 40 лет, и за это время разработала огромную базу знаний, технологий и ноу-хау. Но дело не только в этом. Мы также используем эффективную модель управления компанией и бизнесом, благодаря которой мы знаем, как реагировать на новые тенденции и как адаптировать компанию для соответствия этим тенденциям.

Если посмотреть на стратегию, которой мы пользуемся почти три последних года, то мне очень приятно приходить на работу и знать, что я работаю в компании, которая следит за всеми последними новинками и сама формирует новые тенденции. Microsoft не следует за другими компаниями, а сама разрабатывает новые продукты и влияет на новые тенденции и идеи на рынке.

– Вы можете рассказать об успехах в области искусственного интеллекта?

– Я думаю, наше главное достижение в том, что мы внедряем искусственный интеллект быстро. Объем и качество такого внедрения позволяют миру быстро воспользоваться нашими средствами, и мы получаем обратную связь от участников рынка. Немногие компании могут выступать на таком высоком уровне. Мы занимаем ведущие позиции не только из-за объема инвестиций, но и благодаря способности к эффективной реализации решений. Мы не просто занимаемся искусственным интеллектом в течение короткого времени, чтобы реализовать небольшой продукт, в котором он используется. Мы переводим всю сферу ИТ на качественно новый уровень.

– Каковы планы компании в Казахстане на конец 2017 года?

– Очень большие. Если посмотреть, чего мы достигли и что нам предстоит, мы видим огромные возможности. Конечно, экономический кризис из-за падения цен на нефть оказал негативное влияние на страну с финансовой точки зрения, но в то же время – это огромное преимущество. С пониманием большого значения технологий на основе знаний, качества внутреннего рынка и уровня развития систем Казахстан может стать полноправной частью мировой экономики. И главная задача для Казахстана – построить максимально эффективную и мощную локальную экономику. Именно здесь Microsoft играет огромную роль. Когда я смотрю, как наши технологии использовались в прошлом, то вижу, что они не всегда использовались с максимальной эффективностью. Поэтому я думаю, что ближайший год в Казахстане и соседних странах, за которые я отвечаю, будет очень плодотворным. Я уверен, что мы сможем поднять на новый уровень использование технологий Microsoft в различных областях.

– Каковы планы компании по продвижению облачных служб в Казахстане?

– Это готовая бизнес-модель, которая получила серьезное развитие за последние 3-4 года. Конечно, существует множество вопросов, которые нужно продумать при развитии этой модели. Мне кажется, что сейчас необходимо подготовиться к использованию облачных служб в самых разнообразных сферах. Потому что за этим будущее.

И будущее не только в самой модели облачных вычислений, но и в том, какие операционные и технологические возможности по ведению бизнеса и управлению обществом и государством предоставляет эта модель. Поэтому тот, кто сегодня говорит: «Я закрою свой бизнес из-за всех этих угроз безопасности», на самом деле прячет голову в песок вместо того, чтобы взяться за проблему и справиться с ней, получив в ходе ее решения весь негативный и позитивный опыт.

Я настоятельно рекомендую вам изменить свой взгляд на облачные технологии. Те, кто сегодня пользуются ИТ-технологиями во всем мире, считают, что локальные системы намного безопаснее глобальных облачных систем. Это большая ошибка – на самом деле все наоборот! Если посмотреть на то, как эффективно устроено взаимодействие с облачными системами, как быстро они реагируют на угрозы, вирусы и любые негативные события, то вы увидите, что самые большие проблемы возникают как раз в локальных системах. Ни одна из компаний не сможет обеспечить тот уровень безопасности, который сможет предоставить поставщик облачных услуг, так как для него это самая главная задача. Сейчас в этом направлении проводятся огромные инвестиции. Будущее – за облачными технологиями, и это со временем станет очевидным как в мире ИТ, так и в мире бизнеса.