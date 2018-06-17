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Россельхознадзор забраковал казахстанские шпроты

17.06.2018 11:10   531   0

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции казахстанского предприятия ТОО "J.F.M. company", из-за обнаружения бензапирена в консервах шпрот, вырабатываемых на этом предприятии, передает Интерфакс.

Опасное вещество было обнаружено подведомственными Россельхознадзору лабораториями.

Бензапирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды, он опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции. Будучи химически сравнительно устойчивым, бензапирен может долго мигрировать из одних объектов в другие. В результате многие объекты и процессы окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать бензапирен, становятся его вторичными источниками. Бенз(а)пирен оказывает также мутагенное действие.

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В экспериментальных исследованиях бензапирен был испытан на девяти видах животных, включая обезьян. В организм бензапирен может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт и трансплацентарным путём. При всех этих способах воздействия удавалось вызвать злокачественные опухоли у животных.

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