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Россия лишилась миллиардов рублей из-за Казахстана

31.01.2018 10:00   1437   0

Российские металлурги потеряли 25,2 миллиарда рублей из-за льготных поставок казахстанской продукции на российский рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.

«25,2 миллиарда рублей — прямые потери металлургов из-за резкого падения цен на российском рынке вследствие роста субсидируемых поставок. Это недополученная прибыль и, соответственно, пять миллиардов рублей — недополученные налоги в бюджет России», - рассказал источник агентства новостей.

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь», в которую входят крупнейшие производители на российском рынке (ММК, НЛМК и «Северсталь»), обратились в министерство промышленности и торговли России с просьбой разобраться в ситуации.

Металлурги просят ведомство проанализировать казахстанские поставки на российский рынок на соответствие нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС): российские компании считают, что предоставляемые казахстанским металлургам субсидии не соответствуют нормам ЕАЭС. 

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Предметом расследования стали поставки горячекатного проката, плоского холоднокатного проката и плоского проката с покрытиями.

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Также российские чиновники обсуждают компенсирующую меру более $800 млн в отношении плоского проката из Казахстана, сообщает Интерфакс, со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования Минпромторга России.

«Производители металлопродукции в Казахстане должны вернуть те субсидии, которые причинили ущерб экономике России. По предварительным оценкам, размер компенсирующей меры может составить около $840 млн», - заявил источник.

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В качестве мер в отношении казахстанской стали, ввозимой на территорию РФ, также обсуждается «устранение неравных условий конкуренции на рынке ЕЭАС, внесение необходимых изменений в правовые документы республики Казахстан», добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в конце 2017 года Минпромторг России на основании результатов рассмотрения обращения ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь», которая указывала на наличие в Казахстане запрещенных субсидий, способствовавших возросшему ввозу на территорию РФ стального проката из республики, начал компенсирующее расследование с целью выяснения соответствия субсидий, предоставляемых на территории Казахстана.

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В ноябре прошлого года «Русская сталь» от лица «Северстали», «Новолипецкого металлургического комбината» и «Магнитогорского металлургического комбината» подала в Минпромторг обращение, в котором заявила, что прирост в 2017 году объемов ввоза горячекатаной и холоднокатаной стали из Казахстана составил 122%, при этом прирост ввоза проката с покрытием составил 43%, ввоза по всем категориям продукции - 89%. Сложившаяся ситуация способствовала, в частности, падению рентабельности российских металлургов при продажах на внутреннем рынке и снижению прибыли компаний-заявителей на 9%.

Согласно информации собеседника агентства, по актуальным данным РЖД, поставки черных металлов из Казахстана в Россию в 2017 году выросли на 75% и составили 1,757 млрд тонн, в 2016 году - 1,006 млрд тонн.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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