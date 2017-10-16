Розничная торговля в Казахстане развивается медленнее из-за падающих доходов населения

Интенсивность розничной торговли восстанавливается недостаточно быстро после стагнации прошлого года - за январь-сентябрь текущего года торговые предприятия и ИП продали потребителям на 6,4% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году за 9 месяцев в РК на розничном рынке было продано столько же товаров, как и годом ранее.

Уровень увеличения физических объемов розничной торговли в этом году заметный, однако если сравнивать с темпами прироста объемов рынка в 2010-2014 годах, то рост на 6,4% выглядит довольно медленным. Напомним, казахстанцы после сокращения объемов покупок на 10,8% в январе-сентябре 2009 года в 2010 году активно реализовывали свои отложенные потребительские намерения, в результате чего за 9 месяцев посткризисного года было куплено сразу на 13% больше, чем годом ранее.

Далее, вплоть до 2014 года объемы розничной торговли росли в среднем на 12,6% ежегодно. В 2015 году нарастание девальвационных ожиданий вкупе с ухудшением профиля реальных доходов населения сильно сделрживали рост рынка - за год объем торговли вырос всего на 2,4%.

Инвестиции в основной капитал в сегменте услуг по проживанию выросли на 29,2%

На фоне некоторой активизации покупательского спроса срок товарооборота на предприятиях розничной торговли в этом году снизился - до 54 дней с 59 дней год назад, опустившись до уровня 2015 года.

Тем не менее, срок нахождения товара на складе все еще остается высоким, если сравнивать с показателями 2011-2012 годов, когда оборачиваемость запасов в розничной торговле не превышала 41-45 дней.

Данная ситуация говорит о том, что предприятия и ИП, работающие в секторе розничной торговли, пока еще не могут перестроиться под новые условия перманентно падающих реальных доходов населения и не могут распродать свои запасы с той скоростью, с которой им бы хотелось.

Среди регионов РК наиболее активно розничная торговля в этом году идет в Астане, где было продано на 12% больше товаров, чем за январь-сентябрь 2016 года. Также быстрый рост объемов торговли зафиксирован в Жамбылской области (+9,1%) и в Карагандинской области (+8,7%).

Причем в Астане и Карагандинской области склады на предприятиях розничной торговли остаются переполненными - оборот товарных запасов на 1 октября 2017 года составляет 52 и 70 дней, соответственно. В Жамбылской области, напротив, запасы активно распродаются, товарооборот составляет 33 дня.

"КазТрансОйл" намерен апробировать технологии ЭКСПО

Самая низкая торговая активность в этом году в СКО - объем торговли вырос всего на 0,9%.

В Алматы за 9 месяцев текущего года розничным покупателям было продано на 4% больше товаров, чем год назад. При этом срок нахождения товара на складе в среднем составляет 59 дней - дольше, чем в столичных магазинах.