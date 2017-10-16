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Розничная торговля в Казахстане развивается медленнее из-за падающих доходов населения

16.10.2017 11:37   649   0

Интенсивность розничной торговли восстанавливается недостаточно быстро после стагнации прошлого года - за январь-сентябрь текущего года торговые предприятия и ИП продали потребителям на 6,4% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году за 9 месяцев в РК на розничном рынке было продано столько же товаров, как и годом ранее.

Уровень увеличения физических объемов розничной торговли в этом году заметный, однако если сравнивать с темпами прироста объемов рынка в 2010-2014 годах, то рост на 6,4% выглядит довольно медленным. Напомним, казахстанцы после сокращения объемов покупок на 10,8% в январе-сентябре 2009 года в 2010 году активно реализовывали свои отложенные потребительские намерения, в результате чего за 9 месяцев посткризисного года было куплено сразу на 13% больше, чем годом ранее.

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На фоне некоторой активизации покупательского спроса срок товарооборота на предприятиях розничной торговли в этом году снизился - до 54 дней с 59 дней год назад, опустившись до уровня 2015 года.

Тем не менее, срок нахождения товара на складе все еще остается высоким, если сравнивать с показателями 2011-2012 годов, когда оборачиваемость запасов в розничной торговле не превышала 41-45 дней.

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Данная ситуация говорит о том, что предприятия и ИП, работающие в секторе розничной торговли, пока еще не могут перестроиться под новые условия перманентно падающих реальных доходов населения и не могут распродать свои запасы с той скоростью, с которой им бы хотелось.

Среди регионов РК наиболее активно розничная торговля в этом году идет в Астане, где было продано на 12% больше товаров, чем за январь-сентябрь 2016 года. Также быстрый рост объемов торговли зафиксирован в Жамбылской области (+9,1%) и в Карагандинской области (+8,7%).

Причем в Астане и Карагандинской области склады на предприятиях розничной торговли остаются переполненными - оборот товарных запасов на 1 октября 2017 года составляет 52 и 70 дней, соответственно. В Жамбылской области, напротив, запасы активно распродаются, товарооборот составляет 33 дня.

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Самая низкая торговая активность в этом году в СКО - объем торговли вырос всего на 0,9%.

В Алматы за 9 месяцев текущего года розничным покупателям было продано на 4% больше товаров, чем год назад. При этом срок нахождения товара на складе в среднем составляет 59 дней - дольше, чем в столичных магазинах.

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Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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