Сагинтаев требует принять жесткие меры по защите рынка страны от некачественной продукции

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев требует разработать жесткие меры по защите внутреннего рынка страны от некачественной продукции. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания правительства.

"Касательно изъятия из обращения небезопасной продукции, здесь тоже мы не дорабатываем, сколько раз мы можем говорить об этом?" - заявил Сагинтаев. Он напомнил, что проводились акции по защите внутреннего рынка и выявлению контрафакта, но "на этом остановились".

"Дальше ничего не знаем. Изымается продукция, дальше что? Уничтожается или через задний двор по-новому на полки заходит? Никто же не знает об этом. Какие штрафы, какие меры принимаются? На словах все остается", - возмутился премьер.

"Если точно уже доказано - надо меры принимать, чтобы на полки по-новому не попадали", - подчеркнул он.

Он напомнил, что "буквально на прошлой неделе" в рамках Евразийского экономического союза обсуждался спорный вопрос по закрытию рынка белорусской стороной.

"Когда наши белорусские коллеги в рамках защиты своего собственного рынка просто своим решением закрыли, - напомнил премьер. - То есть, если даже идет противоречие, принимались решения для того, чтобы закрыть свой рынок от некачественной продукции, которая поступает на рынок. Это необязательно в части пищевой, но и непищевой продукции", - уточнил Сагинтаев и поручил своему заместителю Аскару Мамину продолжать работу по защите рынка от некачественной продукции и держать этот вопрос на контроле.

За прошедший год в пищевую сферу было инвестировано 94,2 млрд тг