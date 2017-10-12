Самолет «Эйр Астаны» 3 часа летал с неубранными шасси над аэродромом в Китае

Сегодня самолет АО «Эйр Астана» на протяжении 3-х часов летал с неубранными шасси в районе аэродрома китайского города Сямынь в провинции Фуцзянь, передает Kursiv.kz.

«12 октября, самолет «Эйр Астаны», только что прошедший плановое обслуживание в объеме С-сheck в центре техобслуживания HAECO в городе Сямынь, выполнял перегоночный рейс в Алматы - без пассажиров и груза», - говорится в сообщении казахстанской авиакомпании.

Как сообщается, после вылета в 08:00 (по времени Алматы) и уборки шасси сработала индикация о неубранных шасси.

«В самолете было максимальное количество топлива для возврата в Алматы, поэтому необходимо было выработать в воздухе топливо для посадки с допустимым посадочным весом. Именно поэтому воздушное судно летало в районе аэродрома в течение трех часов», - сообщили в авиакомпании.

В 12:20 (по времени Алматы) самолет совершил посадку в штатном режиме. На авиалайнере находились 2 пилота и 2 инженера. Технический персонал компании HAECO занялся поиском неисправности.