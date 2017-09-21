"Самрук - Казына" презентовал HR Qyzmet

В Астане состоялось открытие центрального офиса общего обслуживания по управлению человеческими ресурсами для группы компаний холдинга «Самрук – Казына». Данный проект реализуется в рамках программы трансформации. Это позволит оптимизировать затраты на работу HR-служб компаний.

Холдинг «Самрук – Казына» представили общественности центральный офис общего обслуживания по управлению ресурсами HR Qyzmet. В церемонии открытия приняли участие председатель Правления холдинга Умирзак Шукеев. Данный проект реализуется в рамках программы трансформации.

«Сегодня для нас знаменательный день. Мы, выполняя поручение Президента по трансформации, сегодня открываем объединенный центр обслуживания компаний холдинга «Самрук – Казына» по кадровой политике. Здесь по всем современным технологиям будут обслуживаться все компании холдинга. Мощность данного центра рассчитан на обслуживания всех 25 тыс человек. Это фактически весь менеджмент фонда, включая даже линейных экспертов. Данная практика соответствует всем международным стандартам и подходам», - заявил глава «Самрук – Казына».

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Как заявляют в компании, HR Qyzmet будет заниматься рутинными кадровыми процессами: администрированием, расчетом заработной платы, социальными выплатами, управлением найма сотрудников, обучением и оценкой деятельности персонала. Проект реализован на базе корпоративного университета «Самрук – Казына» и не имеет аналогов в Казахстане.

На сегодняшний день HR Qyzmet уже обслуживает такие компании как АО «Самрук – Казына», АО «НК КазМунайГаз», АО «Тау-Кен Самрук», ТОО «Объединенная химическая компания», ТОО «Самрук – Казына Инвест», ТОО «Самрук – Казына Контракт», АО «Фонд недвижимости Самрук – Казына» и ТОО «Павлодарский нефехимический завод».

Фото: Аскар Ахметуллин