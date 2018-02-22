ТОП-10 самых дорогих компаний на Казахстанской фондовой бирже

Акции каких компаний торгуются на фондовой бирже? Kursiv Research подготовил рейтинг крупнейших по рыночной стоимости компаний, листингуемых на Казахстанской фондовой бирже на начало 2018 года. Самыми дорогими эмитентами на отечественной фондовой бирже стали иностранные компании, а наибольший рост котировок в прошлом году показали казахстанские сырьевые предприятия.

Прошедший год оказался для казахстанской экономики сравнительно благополучным, судя по данным правительства. По предварительным итогам, рост ВВП в 2017 году составил 4% против 1% за 2016 год. Возобновившийся рост экономики наряду со стабильно высокими ценами на нефть оказали поддерживающее влияние на отечественный фондовый рынок, считают на KASE. Так, за 2017 год индекс KASE вырос на 804,8 пунктов, или 59,3% – это третий результат по скорости роста в мире, что подтверждает Bloomberg.

На конец 2017 года на Казахстанской фондовой бирже шли торги 127 акциями от 110 эмитентов. Kursiv Research решил определить, какие компании на KASE стали крупнейшими по рыночной стоимости. Для выборки были определены активные* участники рынка основной площадки акций KASE по категориям «Премиум» и «Стандарт».

В январе казахстанцы оставили в магазинах и на базарах 625,7 млрд тенге

В шорт-лист рейтинга вошли 25 акционерных обществ. Суммарная капитализация компаний рейтинга составила 162,33 трлн тенге. За 2017 год показатель вырос на 20,4%. В среднем, рыночная стоимость компаний рейтинга составила 6,24 трлн тенге, а медианная капитализация – 367,84 млрд тенге.

В основном в список попали представители финансового сектора – в рейтинге оказалось 10 банков второго уровня, деятельность четырех компаний связана с нефтегазовым сектором, три – из телекоммуникации. Также в шорт-лист вошли представители обрабатывающей промышленности, транспорта, металлургии, торговли и электроэнергетики.

Рейтинг по капитализации

В первую десятку наиболее дорогих компаний KASE вошло восемь иностранных предприятий и лишь две отечественные сырьевые корпорации.

Так, самой дорогой листинговой компанией на Казахстанской фондовой бирже на сегодня является Bank of America Corporation из США. Рыночная капитализация одного из крупнейших финансовых конгломератов мира на конец 2017 года составила 101,02 трлн тенге, или $303,68 млрд. За прошлый год цена акции банка выросла на треть – с 7 385,62 до 9 820 тенге. В текущем году тенденция роста продолжилась, 8 февраля торги ценной бумагой закрылись на уровне 10 060,09 тенге. На отечественной бирже акции торгуются с 2014 года.

Для Аральского района предлагают разработать пилотную стратегию экономического развития

Второй крупнейшей компанией, акции которой можно купить на казахстанской площадке, стал российский Сбербанк. Рыночная стоимость финансового холдинга на конец предыдущего года достигла 28 трлн тенге. Несмотря на общий упадок на российском фондовом рынке в 2017 году (индекс МосБиржи за год снизился на 5,5%), акции Сбербанка показали рост на 36,5% в пересчете на тенге. Тенденция продолжается и по сей день – за 1,5 месяца текущего года акции компании выросли еще на 11,8%.

Третьей по стоимости компанией стал российский нефтегазовый холдинг Газпром, который был оценен рынком в 16,53 трлн тенге. За 12 месяцев капитализация компании сократилась на 14%. Однако в новый год компания вступила на позитивном тренде. В январе текущего года стоимость акции компании взлетела до 860 тенге против 747 тенге в конце 2017 года.

На четвертом и пятом месте рейтинга также оказались предприятия из соседней страны – Банк ВТБ (3,5 трлн тенге) и сеть розничной торговли «Магнит» (3,43 млрд тенге). Стоимость акций обеих компаний сократилась примерно на треть за прошлый год.

Эксперт: Казахстанский рынок криптовалют может достигнуть $300-400 млн

Самой дорогой отечественной компанией на KASE стала KAZ Minerals. Стоимость компании к концу года составила 1,74 трлн тенге. Стоит отметить, что акции металлообрабатывающей компании оказались в лидерах роста в прошлом году.

Капитализация АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» к концу прошлого года достигла 1,74 трлн тенге, что делает компанию второй по стоимости отечественной публичной компанией в Казахстане.

Продолжают рейтинг российские компании, в числе которых Ростелеком (963,74 млрд тенге) и Уралкалий (916,33 млрд тенге). Завершает десятку наиболее дорогих компаний, котируемых на KASE, Аэрофлот с объемом капитализации в 915,88 млрд тенге. Акции трех компаний несколько подешевели в течение прошлого года и, судя по данным KASE, их котировки падают и сегодня.

Лидеры роста

Лидерами роста индекса KASE второй год подряд выступают акции KAZ Minerals PLC, цена которых за прошлый год выросла в 2,5 раза, или на 2 288 тенге, до 3 800 тенге за акцию. Впечатляющий рост акций KAZ Minerals PLC сопряжен с несколькими причинами, говорит эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

«Так, цены на медь в прошлом году увеличились на 31,3% на фоне уменьшения предложения и ожиданий по увеличению спроса в Китае. Тем временем по итогам прошлого года компания увеличила объем добычи сразу на 80%, добыв 259 тыс. тонн меди. Основной рост добычи был обеспечен благодаря началу производства меди из сульфидной руды на Актогае (Восточный Казахстан). При этом производство золота компанией в 2017 году составило 179 тыс. унций, на уровне верхней границы запланированного диапазона 160–180 тыс. унций. Рост объемов производства в сочетании с повышением цен на сырье очевидно приведет к увеличению выручки компании по итогам прошлого года. Следовательно, хорошие показатели способствовали увеличению цен на акции компании», – разъяснил эксперт.

На втором месте по росту оказались акции АО «Разведка добыча «КазМунайГаз», стоимость которых выросла на 69%, или 10 530 тенге, до 25 800 тенге за акцию.

Согласно последней финансовой отчетности по итогам трех кварталов 2017 года чистая прибыль РД «КазМунайГаз» составила 168,37 млрд тенге, что в 2,2 раза выше показателя за аналогичный период 2016 года. При этом добыча и реализация относительно предыдущего года уменьшились на 3% (8,88 млн тонн) и 3,6% (6,06 млн тонн) соответственно, отмечают в АФК.

В прошлом году компания увеличила экспорт нефти на внешний рынок при одновременном снижении поставок на отечественный. Рост экспорта составил 153,3%, до 4,2 млн тонн, а доля поставок сырой нефти на внутренний рынок снизилась с 40 до 31% (1,86 млн тонн).

«Основным драйвером роста прибыли, очевидно, стало повышение цен на нефть: в 2017 году цены на нефть Brent выросли на 17,7%, с $56,82 до 67,87 за баррель», – отмечает Рамазан Досов.

Финансовые и производственные показатели способствовали умеренному росту котировок в прошлом году, однако вслед за объявленным 4 декабря 2017 года делистингом на Лондонской фондовой бирже и KASE акции компании выросли в цене сразу на 15,7%.

«Рост акций РД КМГ связан в первую очередь с корпоративными событиями в компании. В частности, с объявлением обратного выкупа акций компании по $14 за ГДР и $84 за простую акцию. То есть к концу прошлого года цена просто стремилась к данным значениям», – считает директор департамента аналитики АО «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлан Ашинов.

Акции крупнейшего банка второго уровня Народного банка Казахстана за прошлый год выросли в цене на 64,1% – с 50,34 до 82,59 тенге. Тем самым, рыночная капитализация компании на конец 2017 года составила 908,12 млрд тенге. При этом за 1,5 месяца 2018 года акции компании подросли еще на 25,9%.

Приобретение Казкоммерцбанка в III квартале 2017 года существенно увеличило баланс банка, отмечают в АФК. Инвесторы с оптимизмом восприняли решение об объединении банков в один, что послужило причиной нового витка роста по акциям банка. При этом, согласно актуальной корпоративной отчетности, прибыль Народного банка по итогам девяти месяцев 2017 года составила 135,37 млрд тенге, показав рост на 44%. Основной причиной увеличения чистой прибыли банка послужили рост чистого процентного дохода (увеличился на треть, до 142,66 млрд тенге) на фоне активной покупки инвестиционных ценных бумаг, а также рост прибыли по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости (до 59,54 млрд тенге против убытка в 9,4 млрд тенге).

На четвертом месте среди лидеров роста оказался Kcell, стоимость акций которого выросла на 61,9% в течение 2017 года. На конец прошлого года одну акцию компании можно было купить за 1784 тенге.

Рост акций Kcell связан со спекуляциями вокруг слухов по выходу Telia из Kcell и продажей доли компании крупному стратегическому инвестору. На этих слухах некоторые участники рынка активно скупали их акции, считают в «Казкоммерц Секьюритиз».

Напомним, что в конце января предыдущего года сразу несколько информационных агентств сообщили, что КРЕМЗК РК принял на рассмотрение заявление Казахтелекома на покупку 75% акций Kcell. Ранее основной акционер Kcell – Telia Company – заявляла о планах по продаже своей доли акций казахстанского оператора связи, что повлияло на рост котировок акций и самого Казахтелекома (45,4%, 6-е место). В АФК напомнили, что в 2011 году Казахтелеком продал шведской компании 49%-ную долю в ТОО «GSM Казахстан» (торговые марки Kcell, Active, Vegaline) за $1,5 млрд. При этом сегодня капитализация одного лишь Kcell составляет около $1 млрд.

В Ассоциации финансистов указывают, что часть роста цен на акции Kcell может быть объяснена технической коррекцией вверх: с 2014-го по 2016 годы акции компании снизились в цене в 2,6 раза, с 2,9 тыс. тенге за акцию до 1,1 тыс. тенге, тем временем за 2017 год они выросли до 1,8 тыс. тенге за акцию.

В самой компании рост цен акций связывают с улучшением финансовых и операционных показателей: «Во втором полугодии 2017 года акции АО «Кселл» показывали рост во многом благодаря тому, что уже начиная со II квартала наша компания стабильно показывала позитивные результаты. Так, в III квартале 2017 года, впервые с 2014 года, наша компания добилась роста выручки и рентабельности по сравнению с прошлым годом. Это привело к тому, что во втором полугодии прошлого года наблюдался высокий интерес к акциям нашей компании, что отражалось в их повышенной ликвидности как на LSE, так и на KASE».

Пятым в рейтинге стал SAT & Company, многоотраслевой холдинг казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. С начала года рыночная стоимость акции выросла с 30 до 45 тенге. Данные ценные бумаги не отличаются особой ликвидностью и поэтому делать какие-либо выводы о росте цен не представляется возможным. Рыночная стоимость эмитента на сегодня составляет 55,63 млрд тенге.

Далее рейтинг продолжили Сбербанк (36,5%), Bank of America (33%) и кондитерская фабрика «Рахат» (21,1%), прибыль которой по итогам трех кварталов 2017 года выросла на 43%.

Росту акций Сбербанка способствовали позитивные отчетности, увеличение чистой прибыли и планы компании повысить дивиденды в ближайшие годы. По итогам деятельности 2017 года банк смог рекордно увеличить ипотечный и потребительский кредитный портфель и получить рекордную чистую прибыль – на 44% больше, чем в 2016 году, отмечают аналитики инвесткомпании «Фридом Финанс».

Драйвером роста Bank of America остается экономика США – инфляция растет, безработица падает, зарплаты повышаются в годовом разрезе. В текущем году налоговая реформа в США поможет компании сэкономить много кэша, что так же позитивно повлияет на цены, говорят эксперты.

Десятку лидеров роста завершает Банк ЦентрКредит, акции компании за год выросли на 17,1%. На фоне подъема всего фондового рынка рост акций БЦК можно назвать относительно сдержанным. Отчасти это связано с тем, что банк является одним из системообразующих БВУ страны с умеренной стратегией развития, отмечают в пресс-службе финорганизации.

В 2017 году произошли изменения в акционерах банка. К тому же по итогам последней корпоративной отчетности банк существенно увеличил чистую прибыль. Так, по состоянию на начало октября 2017 года прибыль банка составила 8,36 млрд тенге, что в 16,7 раза выше показателя за аналогичный период 2016 года. Стоит отметить, что с начала 2018 года акции банка превзошли темпы роста предыдущего года, увеличившись в цене на 37,7%, с 197,47 до 272 тенге за акцию.

Лидеры падения

Аутсайдером по росту котировок на KASE в 2017 году стал Qazkom. С начала года акции банка подешевели на 38,5% ‒ с 218 до 134 тенге. В 2017 году произошли существенные изменения в балансе банка на фоне погашения займа БТА банка на сумму 2,4 трлн тенге в рамках сделки по продаже банка группе Halyk, напоминают в АФК. В то же время убыток банка в 2017 году составил 394,2 млрд тенге. Столь значительные убытки были в основном обусловлены вышеуказанной сделкой и формированием резервов под обесценение активов.

В десятке лидеров падения листинговых компаний основной площадки KASE оказались шесть российских организаций, спад акций которых варьировался от 37,3 до 3,3%. «Фридом Финанс» дал развернутый ответ по снижению цен акций данных компаний.

«Магнит» – акции компании корректировались на ряде плохих отчетностей. Согласно отчету за первое полугодие 2017 года у ПАО «Магнит» показатели чистой прибыли сократились на 20%. Отчетности за III и IV кварталы также вызвали распродажи среди инвесторов. А недавние планы компании не платить дивиденды за 2018 год обвалили котировки на 31% с начала текущего года.

Банк ВТБ – основной причиной падения называют реорганизацию банка путем присоединения банка ВТБ24. Несогласным с реорганизацией миноритариям был предложен выкуп, акции оценили в полтора раза ниже рыночной стоимости, что вызвало коррекцию акций.

Уралкалий – новость о делистинге Уралкалия с MOEX и KASE была негативно встречена инвесторами. Ранее отчетность компании за первое полугодие показала падение чистой прибыли в 2,5 раза. Также советом директором был поднят вопрос об отказе выплачивать дивиденды за 2016 год.

Ростелеком – компания сильна фундаментальными показателями, скорее всего на снижение цены акций повлиял так называемый «закон Яровой», обязывающий операторов и интернет-компании хранить данные по клиентам: сообщения, записи звонков и видео. По подсчетам расходы на хранение столь большого объема информации обойдется в 17 трлн рублей всем участникам рынка до 2019 года.

Газпром – отчетность за девять месяцев показала снижение чистой прибыли на 18%. Увеличение затрат на инвестиционную программу 2017 года на 23,8% предполагает снижение денежных потоков и дивидендов. Данная информация была негативно встречена инвесторами.

Аэрофлот – ростом, а затем возвращением к уровням начала 2017-го отметились акции Аэрофлота. Одной из причин послужили неудовлетворительные отчетности и рост цен на авиатопливо.

К сожалению, низкая ликвидность отечественного фондового рынка не всегда позволяет объективно оценить рыночную стоимость публичных компаний и тем более проследить за трендом цены акций эмитентов. Так, стоимость акций Kaspi Bank в 2017 году сократилась с 10 900 тенге до 7 900 тенге, причем за одну сделку. То же самое можно сказать о компании «Баян Сулу», котировки акций которой снизились с 298 до 290 тенге (-2,7%) за шесть сделок в течение 2017 года.

*В качестве активных участников учитывались компании, имеющие ликвидные акции с количеством сделок более 1 за последние 52 недели основной площадки рынка акций KASE

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.