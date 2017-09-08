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Самый резкий рост цен на мясо среди стран ЕАЭС зафиксирован в Казахстане

08.09.2017 10:02   285   0

Самый резкий рост цен на мясо среди стран-участниц ЕАЭС зафиксирован в Казахстане. За полгода стоимость мяса для потребителей в Казахстане увеличилась сразу на 6,1%.

Для сравнения - в Армении цены на мясо за январь-июнь выросли на 3,7%, в Кыргызстане на 3,2%, в России всего на 0,1%. А в Беларуси мясо в этом году подешевело на 2%.

Казахстан является лидером данного антирейтинга уже второй год подряд. При это темпы удорожания мяса в Казахстане нарастают - за январь-июнь прошлого года цены выросли на 1,8%, в 2015 году за 6 месяцев мясо подешевело на 1,3%.

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Цены на мясо в РК ускорили рост на фоне увеличения спроса и более низкого роста предложения со стороны местных производителей.

Затраты казахстанцев на риелторские услуги выросли на 8% за полгода...
За I полугодие объем услуг, связанных с недвижимым имуществом, достиг 390,35 млрд тг - на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поч...

За первое полугодие текущего года казахстанские отраслевые предприятия произвели 450,3 тысячи тонн мяса, мяса птицы и пищевых субпродуктов, или на 22,1 тысячи тонн (5,2%) больше объемов за аналогичный период 2016 года.

При этом реализация мяса на внутреннем рынке подскочила сразу на 32,7 тысячи тонн (+6,8%) и составила 510,5 тысячи тонн за 6 месяцев этого года.

Затраты казахстанцев на риелторские услуги выросли на 8% за полгода

Для удовлетворения такого спроса импортерам пришлось увеличить ввоз мяса на 15,3%, до 63,9 тысячи тонн; а также сократить экспорт продукции в другие страны на 36,6%, до 3,6 тысячи тонн.

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Самые высокие цены на мясо в Казахстане по итогам августа были зафиксированы в Астане. В столице килограмм говядины обходится в 1 641 тенге, что на 17,2% выше, чем в среднем по республике. Также в Астане самые дорогие баранина (1 750 тенге за кг, выше на 26,3% среднереспубликанского уровня) и конина (1 785 тенге за кг, +14,9% от уровня по РК).

Наиболее высокие цены на кур в Атырау - 858 тенге за кг, или на 14% выше среднереспубликанского уровня; на свинину - в Жезказгане (1 368 тенге, +14,9%).

Самые низкие цены на говядину - в Павлодаре и Петропавловске (1 249 тенге за кг, ниже на 10,2% среднего уровня по РК).

Самая дешевая баранина в августе продавалась в Уральске, по 1 100 тенге, или на 18,5% ниже среднереспубликанской цены.

Дешевле всего конина стоит в Атырау - 1 330 тенге за кг, или на 14,2% ниже, чем в среднем по РК.

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Наименьшие цены на кур в Павлодаре - 632 тенге (-16% от уровня по РК), на свинину - в Кокшетау (920 тенге, -22,7%).

В Алматы цены на мясо - одни из самых высоких в РК, превышение стоимости килограмма над среднереспубликанским уровнем составляет от 8,3% (по говядине) до 22,6% (по баранине).

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Канат Бозумбаев
министр энергетики Республики Казахстан
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