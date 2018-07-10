Составлен рейтинг самых дорогих городов для аренды жилья

Пользователь сервиса Reddit с помощью исследовательского портала Numbeo сравнил стоимость аренды жилья в 540 крупнейших городах мира. Об этом сообщает Vestifinance.ru.

В качестве итога своего исследования он составил рейтинг городов исходя из стоимости аренды. Средняя стоимость жилья среди крупнейших городов мира составила $800 в месяц.

Так, самым дорогим городом для аренды жилья стал Сан-Франциско. На втором, третьем и четвертом месте Гамильтон, Нью-Йорк, Сан-Хосе соответственно. Примечательно, что первые четыре места занимают города США. Пятое место делят Гонконг (КНР) и Окленд (США).

Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру.

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