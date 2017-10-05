Сотни казахстанских предпринимателей соберутся на форум «Бизнес со смыслом»

28 октября 2017 года в Алматы, в отеле Holiday Inn, состоится первый в Казахстане бизнес-форум нового формата «Бизнес со смыслом», который планирует собрать на своей площадке сотни казахстанских предпринимателей, чтобы понять и проникнуться идеями бизнеса для людей и про людей.
«Бизнес со смыслом» - это форум историй о себе и своем бизнесе, которые расскажут лидеры компаний, предприниматели, собственниики бизнесов и управленцы.
В России он проводится уже три года, собирая успешных, известных, ярких предпринимателей, таких как: Андрей Кривенко («ВкусВилл»), Артем Степанов («Манн-Иванов-Фербер»), Анастасия Татулова («АндерСон»), Дмитрий Кибкало («Мосигра »), Сергей Солонин (Группа QIWI), Денис Котов («Буквоед »). В Казахстане он будет проводиться впервые.
Кто делает бизнес со смыслом?
Это люди, для которых бизнес существует не только, чтобы зарабатывать деньги;
Это предприниматели, бизнес которых несет для рынка уникальную ценность;
Это лидеры, осознающие эволюционную цель компании и создавшие команды, разделяющие их ценности и видение;
Это руководители, умеющие вовлекать и управлять по-новому.
О чем будут говорить герои Stand-Up форума «Бизнес со смыслом»?
О своей миссии, взлетах и падениях.
Об организациях, в которых люди работают не только ради денег. О компаниях с сильной энергетикой и мечтой, которые создали и возглавляют сильные лидеры-творцы. О бизнесах, которые создают свои правила игры и новые тренды. О бизнесах, которые стали лидерами в своих рыночных нишах. И о том, как все это сделать.
7 причин участвовать в Stand-Up форуме «Бизнес со смыслом»:
Подробная информация о Stand-Up форуме «Бизнес со смыслом» на сайте www.mindconf.kz .
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Дополнительную информацию можно получить в организационном комитете по телефонам: +7(701)788-88-42, +7(771)788-88-42, +7(701)356-356-2, +7(727)394-34-93, 258-85-86 или по электронной почте: m.mamezhanova@dicsa.kz, vigovskaya@kazmediation.kz, info@trainfest.kz .