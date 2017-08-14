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Создатели игры Angry Birds готовятся к выходу на IPO

14.08.2017 16:36   640   0

Rovio Entertainment Oy, создатель игры нашумевшей игры Angry Birds, готовится к выходу на IPO, аналитики оценивают компанию в $2 млрд, сообщает Bloomberg.

При проведении IPO Rovio может привлечь около $400 млн, считают эксперты. При этом компания еще не приняла окончательного решения об IPO.

Консультантами по IPO выступили – Carnegie Bank, Danske Bank и Deutsche Bank.

Справка:

Rovio Entertainment Ltd. или Rovio — финский разработчик компьютерных игр с офисом в городе Эспоо. Компания была основана в 2003 году как студия разработки мобильных игр Relude, а в 2005 году была переименована в Rovio. Компания наиболее известна своей игровой франшизой Angry Birds. Некоторая продукция Rovio издана фирмой Activision.

 

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