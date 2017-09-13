Стоимость роуминга в странах ЕАЭС будет снижена

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту «Къ» в кулуарах международной конференции «Антимонопольное регулирование деятельности субъектов рынка: виды, механизмы и эффективность» рассказал Анатолий Гломолзин заместитель руководителя ФАС России.

Вопрос о снижении или отмене роуминга в странах Евразийского экономического союза будет решен в 2018-2019 годах. Подобный опыт, по словам спикера, у антимонопольных ведомств есть.

«До 2010 года роуминг в наших странах был очень высокий. Антимонопольные ведомства договорились и каждое на территории своей страны начало расследование деятельности телекомкомпаний. В итоге тарифы пошли вниз с нашей помощью. Затем сами компании на волне конкуренции уже начали снижение», - проинформировал Анатолий Голомолзин.

Тарифная сетка казахстанских операторов сложна и разнообразна. Клиентам АО «Кселл» минута исходящего звонка в России обойдется в 225 тенге. Меньше заплатит владелец номера Tele2 - 150 тенге. 10 минут исходящих в Казахстан из России будет стоит 390 тенге клиентам Beeline.

«Все равно еще уровень тарифов в роуминге высокий, поэтому наша задача в рамках совместной работы ЕЭК добиться того, чтобы наши граждане не платили излишние деньги, перемещаясь по территории государств. Не так давно (в этом году) роуминг обнулили в Евросоюзе. Полагаю, что нам по силам в течение двух лет сделать это в рамках ЕАЭС», - заключил собеседник.

Объем услуг в сфере IT достиг 63 млрд тенге за полгода

В ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения.